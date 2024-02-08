Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, yakın zamanda yeni Android amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra modelini tanıtacak. Merakla beklenen cihaz için şimdiye kadar birçok bilgi ortaya çıktı. Bugün ise Xiaomi 14 Ultra batarya kapasitesi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
Xiaomi 14 Ultra batarya kapasitesi kaç olacak?
25 Şubat Pazar günü tanıtılacak Xiaomi 14 Ultra için geri sayım başladı. Zaman azaldıkça önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu da heyecanı giderek artırıyor. Akıllı telefon pazarında tüm gözleri üzerine çekecek Xiaomi 14 Ultra'nın batarya kapasitesi de ortaya çıktı.
Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra modeli, 5.300 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bu kimine göre küçük veya büyük gelebilir. Bu noktada yazılımın, gücü ne kadar verimli kullandığı da önemli bir nokta.
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Geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan bir başka bilgiye göre ise Xiaomi 14 Ultra modeli, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile beslenecek. Cihazın ne kadar sürede tam şarj olacağı ise bilinmiyor. Bunu, tanıtıldığında göreceğiz.
Batarya Kapasitesi: 5.300 mAh
Şarj Hızı: 100W kablolu, 80W kablosuz
Bunun yanı sıra geçmiş sızıntılara göreyse Xiaomi 14 Ultra, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Öte yandan 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla karşımıza çıkacak. Android 14 işletim sisteminde çalışacak cihaz, 50 Megapiksel Sony LYT-900 ana kameraya yer verecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 14 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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