Xiaomi Civi 4 Pro Globale Gelmiyor

Xiaomi'nin dün kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi 4 Pro genel anlamda beğenileri kazandı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yongasını kullanan ilk telefon olması gibi detaylar modelin öne çıkmasını sağlarken, son gelen raporlar bir nebze olsun can sıkacak cinsten.
Xiaomi Civi 4 Pro globale gelmeyecek
GSMChina'nın raporuna göre Xiaomi Civi 4 Pro globale gelmeyecek. Burada yalnızca Çin ve Hindistan pazarında satılacağı söyleniyor. Global işinin yatmasıyla birlikte Türkiye ihtimali de ortadan kalkmış gibi görünüyor.
Yukarıda da belirtildiği üzere Civi 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk telefon konumunda. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip.
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Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
1236 x 2750 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklık 68 milyar renk – 460 PPI %90.4 ekran-gövde oranı Dolby Vision, HDR10+ Corning Gorilla Glass Victus 2RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 4.0Ön Kamera: – 32 Megapiksel, f/2.0, 26mm, 1/2.8¨, 0.8µm, AF – 32 Megapiksel, f/2.4, 100°, 1/2.8¨, 0.8µmÖn Kamera Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fpsArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 25mm, 1/1.55¨, 1.0µm, PDAF, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2, 15mm, 120°, 1.12µm – Telefoto Lens: 50 Megapiksel, 0.64µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırmaArka Kameralar Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fpsBatarya: 4700 mAh (Li-Po)Şarj Hızı: 67W – PD3.0 40 dakikada tam dolumİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPSNFC: VarParmak İzi Okuyucusu: VarBoyutlar ve Ağırlık: 157.2 x 72.8 x 7.5 mm 177.6 gram – 180.9 gram arasıUSB: USB Type-C 2.0Renk Seçenekleri: Siyah, mavi, beyaz, pembe Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Pro Globale Gelmiyor - Son Dakika Microsoft, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek yeni yapay zeka tuşlu bilgisayarları Surface Pro 10 ve Laptop 6'yı piyasaya sürdü. Yeni cihazlar daha gelişmiş performans, uzun batarya ömrü ve arttırılmış güvenlik sunarken, Copilot yapay zeka tuşu ile Windows AI özelliklerine kolay erişim sağlıyor. Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business modelleri, yüksek işlemci gücü, bellek ve depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Cihazlar, yurt dışında ön siparişe açıldı ve kullanıcı versiyonları Mayıs ayında tanıtılacak. Alman araç üreticisi Volkswagen, elektrikli minivanlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan yeni duyurulara göre VW, ID mikrobüs serisine ek olarak yeni bir performanslı mikrobüs tanıttı. Volkswagen ID Buzz GTX olarak tanıtılan bu minivan, performanslı aile aracı olarak da tanımlanıyor. Toplamda 335 beygir güce sahip olan ID Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile sürücülere hızlı bir deneyim sunuyor. Arka tekerleklerinde 282 beygir, ön tarafta ise 108 beygir gücüne sahip olan bu araç, toplamda 335 beygirlik güce sahip. Bu güç sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşabilen retro görünümlü mikrobüs, 160 km/s limitöre sahip. Volkswagen tarafından iki seçenekle tanıtılan bu minivan, 79 kWh batarya ile standart versiyonla ve 86 kWh batarya ile daha uzun dingile sahip versiyonla geliyor. Her iki modelde de aynı motor kullanılırken elektrikli mikrobüsün standart modeli 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi sunuyor. Ayrıca standart modeli beş veya altı koltuk seçenekleriyle sunulurken, uzun versiyonu yedi koltuğa sahip. Şarj özelliklerinden bahsedecek olursak, standart model elektrikli mikrobüs Volkswagen ID Buzz GTX, 185 kW şarj desteğiyle gelirken, 86 kWh bataryaya sahip model, 200 kW'a kadar destekliyor. DC hızlı şarj sayesinde yüzde 10-80 şarj arasını 25 dakikada şarj edilebilecek. 19 inç ve 21 inç jant seçenekleri ve 'Cherry Red' isimli kırmızı rengiyle tanıtılan ve geniş yaşam alanına sahip Buzz GTX'in henüz fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni aracın yaz aylarında Avrupa ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkması bekleniyor. HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu. Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaşıldı. Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. House of the Dragon 2. sezonu 16 Haziran'da yayınlanacak ve gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor. Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Anadolu Jet, yeni kampanyasıyla yurtdışı uçuşlarını müşterilerine 1 dolar, 1 euro şeklinde sunmaya başladı. Kampanya kapsamında Sabiha Gökçen, Ankara ve İzmir kalkışlı ve inişli yurtdışı uçuşları oldukça uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek. Apple Silicon çiplerindeki yeni bir güvenlik açığı, kararlı bir saldırganın şifrelenmiş anahtarları çalarak kullanıcının verilerine erişmesine olanak tanıyor. Araştırmacılar, Apple'ın M serisi çiplerinde, dosyaların şifrelenmesi gibi şifreleme işlemleriyle ilgili bir sorun keşfetti. Ancak çipin mimari tasarımıyla ilgili bir sorun olduğu için giderilmesi çok zor görünüyor. Samsung, katlanabilir telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Z Flip 6 modelinde Exynos işlemci kullanılacak iddiası ortaya atıldı. Ayrıca, telefonun kapak ekranının 3.9 inç olacağı ve ana ekranının 6.7 inç olması bekleniyor. Kamera tarafında da iyileştirmeler yapılacak ve telefonda 12 GB RAM ve 4000 mAh batarya bulunacak. Yeni modelin tanıtımının geçen sene olduğu gibi temmuzda yapılması bekleniyor. Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davasında suçlanıyor. Şirket, iPhone ile tekel oluşturmakla suçlanırken, Apple Watch'ın Android desteği olmaması da davanın konusu oldu. Apple, teknik sınırlamaları gerekçe göstererek Android desteği ekleyemediğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ve eyalet savcıları Apple'ın akıllı telefon pazarını tekelleştirdiğini iddia ediyor. Apple'ın antitröst yasalarını ihlal ettiği örnekler arasında App Store komisyon ücreti, iMessage metinleri ve kişisel bilgi paylaşımı gösteriliyor. Apple, suçlamaları reddederek yanıt verdi. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği ve rakip firmaların nasıl tepki vereceği merak konusu. Samsung, sekiz yıl sonra ilk defa bir Galaxy telefon için kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı. Galaxy A55 modeli için yayınlanan bu özellik sayesinde artık güncellemeler kesintisiz olarak indirilecek, kurulacak ve yeniden başlatma süresi kısalacak. Samsung, kesintisiz sistem güncellemelerini diğer Galaxy cihazlara da yakın zamanda yayınlamaya başlayabilir.
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)Ekran: 6.55 inç – AMOLED
1236 x 2750 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
3000 nit tepe parlaklık
68 milyar renk – 460 PPI
%90.4 ekran-gövde oranı
Dolby Vision, HDR10+
Corning Gorilla Glass Victus 2RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 4.0Ön Kamera: – 32 Megapiksel, f/2.0, 26mm, 1/2.8¨, 0.8µm, AF
– 32 Megapiksel, f/2.4, 100°, 1/2.8¨, 0.8µmÖn Kamera Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fpsArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 25mm, 1/1.55¨, 1.0µm, PDAF, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2, 15mm, 120°, 1.12µm
– Telefoto Lens: 50 Megapiksel, 0.64µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırmaArka Kameralar Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fpsBatarya: 4700 mAh (Li-Po)Şarj Hızı: 67W – PD3.0
40 dakikada tam dolumİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPSNFC: VarParmak İzi Okuyucusu: VarBoyutlar ve Ağırlık: 157.2 x 72.8 x 7.5 mm
177.6 gram – 180.9 gram arasıUSB: USB Type-C 2.0Renk Seçenekleri: Siyah, mavi, beyaz, pembe
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Pro Globale Gelmiyor - Son Dakika
Microsoft, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek yeni yapay zeka tuşlu bilgisayarları Surface Pro 10 ve Laptop 6'yı piyasaya sürdü. Yeni cihazlar daha gelişmiş performans, uzun batarya ömrü ve arttırılmış güvenlik sunarken, Copilot yapay zeka tuşu ile Windows AI özelliklerine kolay erişim sağlıyor. Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business modelleri, yüksek işlemci gücü, bellek ve depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Cihazlar, yurt dışında ön siparişe açıldı ve kullanıcı versiyonları Mayıs ayında tanıtılacak.
Alman araç üreticisi Volkswagen, elektrikli minivanlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan yeni duyurulara göre VW, ID mikrobüs serisine ek olarak yeni bir performanslı mikrobüs tanıttı. Volkswagen ID Buzz GTX olarak tanıtılan bu minivan, performanslı aile aracı olarak da tanımlanıyor. Toplamda 335 beygir güce sahip olan ID Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile sürücülere hızlı bir deneyim sunuyor. Arka tekerleklerinde 282 beygir, ön tarafta ise 108 beygir gücüne sahip olan bu araç, toplamda 335 beygirlik güce sahip. Bu güç sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşabilen retro görünümlü mikrobüs, 160 km/s limitöre sahip. Volkswagen tarafından iki seçenekle tanıtılan bu minivan, 79 kWh batarya ile standart versiyonla ve 86 kWh batarya ile daha uzun dingile sahip versiyonla geliyor. Her iki modelde de aynı motor kullanılırken elektrikli mikrobüsün standart modeli 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi sunuyor. Ayrıca standart modeli beş veya altı koltuk seçenekleriyle sunulurken, uzun versiyonu yedi koltuğa sahip. Şarj özelliklerinden bahsedecek olursak, standart model elektrikli mikrobüs Volkswagen ID Buzz GTX, 185 kW şarj desteğiyle gelirken, 86 kWh bataryaya sahip model, 200 kW'a kadar destekliyor. DC hızlı şarj sayesinde yüzde 10-80 şarj arasını 25 dakikada şarj edilebilecek. 19 inç ve 21 inç jant seçenekleri ve 'Cherry Red' isimli kırmızı rengiyle tanıtılan ve geniş yaşam alanına sahip Buzz GTX'in henüz fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni aracın yaz aylarında Avrupa ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkması bekleniyor.
HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu. Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaşıldı. Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. House of the Dragon 2. sezonu 16 Haziran'da yayınlanacak ve gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor.
Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Anadolu Jet, yeni kampanyasıyla yurtdışı uçuşlarını müşterilerine 1 dolar, 1 euro şeklinde sunmaya başladı. Kampanya kapsamında Sabiha Gökçen, Ankara ve İzmir kalkışlı ve inişli yurtdışı uçuşları oldukça uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek.
Apple Silicon çiplerindeki yeni bir güvenlik açığı, kararlı bir saldırganın şifrelenmiş anahtarları çalarak kullanıcının verilerine erişmesine olanak tanıyor. Araştırmacılar, Apple'ın M serisi çiplerinde, dosyaların şifrelenmesi gibi şifreleme işlemleriyle ilgili bir sorun keşfetti. Ancak çipin mimari tasarımıyla ilgili bir sorun olduğu için giderilmesi çok zor görünüyor.
Samsung, katlanabilir telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Z Flip 6 modelinde Exynos işlemci kullanılacak iddiası ortaya atıldı. Ayrıca, telefonun kapak ekranının 3.9 inç olacağı ve ana ekranının 6.7 inç olması bekleniyor. Kamera tarafında da iyileştirmeler yapılacak ve telefonda 12 GB RAM ve 4000 mAh batarya bulunacak. Yeni modelin tanıtımının geçen sene olduğu gibi temmuzda yapılması bekleniyor.
Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davasında suçlanıyor. Şirket, iPhone ile tekel oluşturmakla suçlanırken, Apple Watch'ın Android desteği olmaması da davanın konusu oldu. Apple, teknik sınırlamaları gerekçe göstererek Android desteği ekleyemediğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ve eyalet savcıları Apple'ın akıllı telefon pazarını tekelleştirdiğini iddia ediyor. Apple'ın antitröst yasalarını ihlal ettiği örnekler arasında App Store komisyon ücreti, iMessage metinleri ve kişisel bilgi paylaşımı gösteriliyor. Apple, suçlamaları reddederek yanıt verdi. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği ve rakip firmaların nasıl tepki vereceği merak konusu.
Samsung, sekiz yıl sonra ilk defa bir Galaxy telefon için kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı. Galaxy A55 modeli için yayınlanan bu özellik sayesinde artık güncellemeler kesintisiz olarak indirilecek, kurulacak ve yeniden başlatma süresi kısalacak. Samsung, kesintisiz sistem güncellemelerini diğer Galaxy cihazlara da yakın zamanda yayınlamaya başlayabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?