Xiaomi, kullanıcılara ücretsiz YouTube Premium aboneliği sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi, kullanıcılara ücretsiz YouTube Premium aboneliği sunuyor

Xiaomi, kullanıcılara ücretsiz YouTube Premium aboneliği sunuyor

Xiaomi, YouTube ile iş birliği yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği dağıtıyor. Bazı modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi sağlayacak. Xiaomi'nin bu teklifi, marka sadakatini artırmak ve kullanıcılara ek bir değer sunmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

17.03.2024 00:29
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Xiaomi, YouTube ile iş birliği yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği dağıtıyor. Bazı modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi sağlayacak. Çinli teknoloji devi bu hamlesiyle, kullanıcıları, video izleme deneyimi ve YouTube Premium'un sunduğu özellikleri ile buluşturacak. İşte o modeller…

Xiaomi kullanıcıları için YouTube Premium sürprizi

YouTube Premium, reklamsız video izleme, arka planda oynatma, offline video izleme ve YouTube Music aboneliğini içeriyor. İşte YouTube Premium hediyesiyle gelen Xiaomi modelleri:

Xiaomi, kullanıcılara ücretsiz YouTube Premium aboneliği sunuyor

Teklif hangi Xiaomi modelleri için geçerli?

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro kullanıcıları, bu tekliften 6 ay süreyle yararlanabilecek.

Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra modelleri ise 3 ay faydalanacak.

Redmi Note 12 serisi, Redmi Note 13 serisi ve Poco X6, Poco X6 Pro, Poco M6 Pro kullanıcıları 2 aylık bir ücretsiz deneme süresine sahip olacak.

Bu cihazlara sahip olan kullanıcılar, YouTube uygulamasının Premium özelliğinin olduğu kısımdan aboneliğini aktifleştirebilecek.

YouTube Premium giderek yayılıyor! Sırada hangi ülkeler var?

Teklif, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli ve daha önce YouTube Premium kullanmayan kullanıcılar için geçerli olacak. YouTube Premium'un özellikleri, kullanıcıların video ve müzik deneyimini zenginleştirecek ve reklamsız, kesintisiz bir içerik erişimi sağlayacak.

Xiaomi, kullanıcılara ücretsiz YouTube Premium aboneliği sunuyor

YouTube Premium, kullanıcıların YouTube deneyimini önemli ölçüde keyifli hale getiriyor. Reklamsız video izleme, videoları indirme ve çevrimdışı izleme, arka planda video oynatma ve YouTube Music'e erişim gibi özellikler, Premium kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlıyor.

Xiaomi'nin bu teklifi, hem marka sadakatini artırmak hem de kullanıcılarına ek bir değer sunmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi, kullanıcılara ücretsiz YouTube Premium aboneliği sunuyor - Son Dakika

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