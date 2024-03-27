Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir Telefonun Tasarımı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir Telefonun Tasarımı Belli Oldu

Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir Telefonun Tasarımı Belli Oldu

Xiaomi Mix Flip, delikli bir ekran tasarımıyla ve yatay olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimi bulunacak. Modelin mayıs ayında tanıtılması ve daha uygun bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

27.03.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katlanabilir telefon pazarında ciddi bir rekabet söz konusu. Markalar pastadan biraz daha pay alabilmek için günden güne yeni modellerini piyasaya sürüyorlar. Bu alanda faaliyet gösteren üreticilerden Xiaomi de çok yakında Mix Flip modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazın son olarak tasarımı belli oldu. İşte Xiaomi Mix Flip tasarımı!

Xiaomi Mix Flip tasarımı belli oldu

GSMChina tarafından paylaşılan son raporlara göre Xiaomi Mix Flip, delikli bir ekran tasarımıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte katlanabilir telefonun arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu mevcut olacak. Dahası, bu modülün içerisinde 50 Megapiksel ana ve çözünürlüğü belli olmayan bir telefoto sensörü bizleri karşılayacak.

Akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Modelde uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.

ÖzellikEkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED

İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş

İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Xiaomi, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir Telefonun Tasarımı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, kendi uydularını kendi teknolojisiyle uzaya çıkartmanın yollarını arıyor
    16:43 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, kendi uydularını kendi teknolojisiyle uzaya çıkartmanın yollarını arıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz.

  • YouTube, içerik oluşturucularını videolarını silmek konusunda uyarıyor
    16:35 YouTube, içerik oluşturucularını videolarını silmek konusunda uyarıyor

    YouTube, içerik oluşturucularına ve kanal sahiplerine, videolarını silmenin kanallarının gelecekteki büyümesini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durum, kanallarının büyüme potansiyelini sınırlayabilir ve algoritmanın doğru bir şekilde çalışmasını engelleyebilir. Kanal sahipleri ve video oluşturucuları, YouTube'un algoritması ve izleyici bağlantısı üzerindeki etkileri konusunda dikkatli olmalıdır.

  • Samsung, yeni CXL bellek modüllerini ve HBM3E belleğini tanıttı
    16:34 Samsung, yeni CXL bellek modüllerini ve HBM3E belleğini tanıttı

    Samsung, dünyanın en büyük yarı-iletken hafıza çip üreticilerinden biri olarak yeni CXL bellek modüllerini ve HBM3E belleğini tanıttı. Bu ürünler, yapay zeka ve diğer yüksek performanslı hesaplama gereksinimleri için bulut sunucuları ve süper bilgisayarlarında kullanılacak.

  • Steam'de En Popüler PC Oyunları Güncellendi
    16:33 Steam'de En Popüler PC Oyunları Güncellendi

    SteamDB'nin paylaştığı verilere göre, geçen hafta liderliği geri alan Counter-Strike 2, bu hafta da en popüler PC oyunu oldu. İkinci sırada Dragon's Dogma 2, üçüncü sırada Helldivers 2 yer alıyor. Steam Deck ise dördüncü sırada bulunuyor. Horizon Forbidden West Complete Edition ise beşinci sıraya yerleşti.

  • ASELSAN, 2023'te tarihi rekor kırdı
    16:33 ASELSAN, 2023'te tarihi rekor kırdı

    ASELSAN, 2023 yılında finansal ve teknolojik açıdan kayda değer başarılar elde etti. Şirketin yıllık cirosu yüzde 10 artışla 73,6 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı yüzde 13, FAVÖK ise yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL oldu. ASELSAN ayrıca ihracat faaliyetlerinde de tarihi bir başarıya imza attı ve dört ülkeye ilk defa ihracat yaparak 601 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Şirket, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olarak teknolojik yenilikler ve önemli projelerle de dikkat çekti.

  • AIM Startup, küresel trendlerle startup başarısını şekillendiriyor
    14:48 AIM Startup, küresel trendlerle startup başarısını şekillendiriyor

    AIM Startup, girişimcilerin kaynak ve yatırım eksikliklerini giderme imkanı sunarak yenilikçi fikirlerin gelişimine katkı sağlıyor. AIM Kongresi'nin önemli bir girişimi olarak, 2023'ten gelen bilgileri ve 2024'te endüstriyi şekillendirecek gelecek trendleri değerlendirmek için bir odak noktası olacak. Katılımcılara, birebir mentorluk, ödül kazanma fırsatı ve sektör devleri ile bağlantı kurma imkanı sunulacak.

  • Xiaomi'nin eski cihazlarına HyperOS güncellemesi müjdesi
    14:34 Xiaomi'nin eski cihazlarına HyperOS güncellemesi müjdesi

    Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak.

  • Nokia 3210 ne zaman geliyor? Fiyatı ve özellikleri nasıl olacak?
    14:34 Nokia 3210 ne zaman geliyor? Fiyatı ve özellikleri nasıl olacak?

    HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

  • Redmi Note 13 Turbo Özellikleri ve Tanıtım Tarihi
    14:34 Redmi Note 13 Turbo Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

    Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Telefonun 90W şarj hızını destekleyeceği bilgisi verilirken, lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Redmi Note 13 Turbo, Çin pazarına özel olarak çıkacak ancak küreselde POCO F6 ismiyle satışa sunulması planlanıyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirileceği ve diğer teknik özelliklerinin Redmi Note 13 serisiyle benzer olacağı tahmin ediliyor.


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
17:09 Vitor Pereira: Futbol benim için bir uyuşturucu gibi Vitor Pereira: Futbol benim için bir uyuşturucu gibi
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmet Şimşek’e itimadımız tam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmet Şimşek'e itimadımız tam
16:49 Antalya’da kafede çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı Antalya'da kafede çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 17:13:08. #1.13#
SON DAKİKA: Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir Telefonun Tasarımı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement