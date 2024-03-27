Katlanabilir telefon pazarında ciddi bir rekabet söz konusu. Markalar pastadan biraz daha pay alabilmek için günden güne yeni modellerini piyasaya sürüyorlar. Bu alanda faaliyet gösteren üreticilerden Xiaomi de çok yakında Mix Flip modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazın son olarak tasarımı belli oldu. İşte Xiaomi Mix Flip tasarımı!
Xiaomi Mix Flip tasarımı belli oldu
GSMChina tarafından paylaşılan son raporlara göre Xiaomi Mix Flip, delikli bir ekran tasarımıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte katlanabilir telefonun arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu mevcut olacak. Dahası, bu modülün içerisinde 50 Megapiksel ana ve çözünürlüğü belli olmayan bir telefoto sensörü bizleri karşılayacak.
Akıllı telefona güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi modelleri ortaya çıktı
Modelde uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir Telefonun Tasarımı Belli Oldu - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz. YouTube, içerik oluşturucularına ve kanal sahiplerine, videolarını silmenin kanallarının gelecekteki büyümesini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durum, kanallarının büyüme potansiyelini sınırlayabilir ve algoritmanın doğru bir şekilde çalışmasını engelleyebilir. Kanal sahipleri ve video oluşturucuları, YouTube'un algoritması ve izleyici bağlantısı üzerindeki etkileri konusunda dikkatli olmalıdır. Samsung, dünyanın en büyük yarı-iletken hafıza çip üreticilerinden biri olarak yeni CXL bellek modüllerini ve HBM3E belleğini tanıttı. Bu ürünler, yapay zeka ve diğer yüksek performanslı hesaplama gereksinimleri için bulut sunucuları ve süper bilgisayarlarında kullanılacak. SteamDB'nin paylaştığı verilere göre, geçen hafta liderliği geri alan Counter-Strike 2, bu hafta da en popüler PC oyunu oldu. İkinci sırada Dragon's Dogma 2, üçüncü sırada Helldivers 2 yer alıyor. Steam Deck ise dördüncü sırada bulunuyor. Horizon Forbidden West Complete Edition ise beşinci sıraya yerleşti. ASELSAN, 2023 yılında finansal ve teknolojik açıdan kayda değer başarılar elde etti. Şirketin yıllık cirosu yüzde 10 artışla 73,6 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı yüzde 13, FAVÖK ise yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL oldu. ASELSAN ayrıca ihracat faaliyetlerinde de tarihi bir başarıya imza attı ve dört ülkeye ilk defa ihracat yaparak 601 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Şirket, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olarak teknolojik yenilikler ve önemli projelerle de dikkat çekti. AIM Startup, girişimcilerin kaynak ve yatırım eksikliklerini giderme imkanı sunarak yenilikçi fikirlerin gelişimine katkı sağlıyor. AIM Kongresi'nin önemli bir girişimi olarak, 2023'ten gelen bilgileri ve 2024'te endüstriyi şekillendirecek gelecek trendleri değerlendirmek için bir odak noktası olacak. Katılımcılara, birebir mentorluk, ödül kazanma fırsatı ve sektör devleri ile bağlantı kurma imkanı sunulacak. Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak. HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Telefonun 90W şarj hızını destekleyeceği bilgisi verilirken, lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Redmi Note 13 Turbo, Çin pazarına özel olarak çıkacak ancak küreselde POCO F6 ismiyle satışa sunulması planlanıyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirileceği ve diğer teknik özelliklerinin Redmi Note 13 serisiyle benzer olacağı tahmin ediliyor.
ÖzellikEkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Katlanabilir Telefonun Tasarımı Belli Oldu - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi uydularımızı, kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz.
YouTube, içerik oluşturucularına ve kanal sahiplerine, videolarını silmenin kanallarının gelecekteki büyümesini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durum, kanallarının büyüme potansiyelini sınırlayabilir ve algoritmanın doğru bir şekilde çalışmasını engelleyebilir. Kanal sahipleri ve video oluşturucuları, YouTube'un algoritması ve izleyici bağlantısı üzerindeki etkileri konusunda dikkatli olmalıdır.
Samsung, dünyanın en büyük yarı-iletken hafıza çip üreticilerinden biri olarak yeni CXL bellek modüllerini ve HBM3E belleğini tanıttı. Bu ürünler, yapay zeka ve diğer yüksek performanslı hesaplama gereksinimleri için bulut sunucuları ve süper bilgisayarlarında kullanılacak.
SteamDB'nin paylaştığı verilere göre, geçen hafta liderliği geri alan Counter-Strike 2, bu hafta da en popüler PC oyunu oldu. İkinci sırada Dragon's Dogma 2, üçüncü sırada Helldivers 2 yer alıyor. Steam Deck ise dördüncü sırada bulunuyor. Horizon Forbidden West Complete Edition ise beşinci sıraya yerleşti.
ASELSAN, 2023 yılında finansal ve teknolojik açıdan kayda değer başarılar elde etti. Şirketin yıllık cirosu yüzde 10 artışla 73,6 milyar TL'ye ulaşırken, brüt karı yüzde 13, FAVÖK ise yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL oldu. ASELSAN ayrıca ihracat faaliyetlerinde de tarihi bir başarıya imza attı ve dört ülkeye ilk defa ihracat yaparak 601 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Şirket, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri olarak teknolojik yenilikler ve önemli projelerle de dikkat çekti.
AIM Startup, girişimcilerin kaynak ve yatırım eksikliklerini giderme imkanı sunarak yenilikçi fikirlerin gelişimine katkı sağlıyor. AIM Kongresi'nin önemli bir girişimi olarak, 2023'ten gelen bilgileri ve 2024'te endüstriyi şekillendirecek gelecek trendleri değerlendirmek için bir odak noktası olacak. Katılımcılara, birebir mentorluk, ödül kazanma fırsatı ve sektör devleri ile bağlantı kurma imkanı sunulacak.
Xiaomi, geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesini eski cihazlarına da dağıtmaya başladı. Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modelleri için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi nisan ayında yayınlanacak. Güncelleme, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunacak.
HMD Global, Nokia'nın unutulmaz klasiklerinden biri olan Nokia 3210'u yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri arasında kamera ve renkli ekranın bulunması bekleniyor. Fiyatının 40 ile 80 Euro arasında olması bekleniyor. Bu nostaljik deneyim, Nokia hayranları ve mobil telefon tarihine ilgi duyanlar için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Telefonun 90W şarj hızını destekleyeceği bilgisi verilirken, lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Redmi Note 13 Turbo, Çin pazarına özel olarak çıkacak ancak küreselde POCO F6 ismiyle satışa sunulması planlanıyor. Telefonun Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirileceği ve diğer teknik özelliklerinin Redmi Note 13 serisiyle benzer olacağı tahmin ediliyor.
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