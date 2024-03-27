Xiaomi\'nin eski cihazlarına HyperOS güncellemesi müjdesi

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Xiaomi'nin geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesinin dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta daha çok amiral gemilerine odaklanan ve daha sonra orta ve giriş segment modellere geçen Çinli üretici şimdi de eski cihazları gözüne kestirdi. Bu kapsamda dört yaşındaki üç akıllı telefon için HyperOS güncellemesi müjdesi geldi.

2020'de çıkan üç Xiaomi modeli için HyperOS güncellemesi gelecek

Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Zhang Guoquan, 2020'de kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modellerinin çok yakında HyperOS güncellemesi alacağını söyledi. Tabii, akıllı telefonların dört yaşında olması nedeniyle gelecek sürümün Android 13 tabanlı olacağını söylemek mümkün.

Şirket yöneticisine göre güncelleme nisan ayında yayınlanacak. Bu kapsamda yamanın ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için gelmesi ve herhangi bir sorun tespit edilmemesi halinde ise genel kullanıma sunulması bekleniyor.

HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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