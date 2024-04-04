Xiaomi\'nin yakında tanıtacağı Redmi 13\'ün özellikleri ve tanıtım tarihi

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Sektördeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Xiaomi'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı modellerden birisi de Redmi 13. Telefonla ilgili ilk ayrıntılar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarken, kullanıcıların neler beklemesi gerektiği konusundaki soru işaretleri de ortadan kalkmaya başladı. Son gelen raporlar ise modelin tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. İşte Redmi 13 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Redmi 13 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Yaklaşan Redmi 13, 24049RN28L model numarasıyla IMEI ve FCC veri tabanında ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesini çalıştıracağı dışında herhangi bir teknik özelliğini göstermezken, tanıtım öncesi akıllardaki bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırıyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihazda MediaTek Helio G88 kullanılacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Redmi 13'ün tanıtımıyla ilgili herhangi bir bilgi en azından şimdilik yok. Ancak selefinin geçen yılın haziran ayında tanıtıldığını göz önüne alarak, yaklaşan modelin de benzer bir takvimi izlemesini bekliyoruz. Redmi 12 özellikleri ise şöyle;