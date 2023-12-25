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Xiaomi Otomobil Etkinliği Duyurusu

Xiaomi, elektrikli otomobil pazarına giriş yapmak için düzenleyeceği etkinlikte otomobil teknolojilerini tanıtacak. Etkinlikte motor detayları ve yapay zeka sürüş özellikleri gibi duyurular bekleniyor. Seri üretim için geri sayım başladı.

Xiaomi Otomobil Etkinliği Duyurusu
25.12.2023 - 18:28,
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Otomotiv sektörü bugüne dek telefon başta olmak üzere mobilite ürünleriyle ön plana çıkan Xiaomi'ye merhaba demek üzere. Çinli marka bu alandaki ürünlerini henüz son tüketiciye ulaştıramasa da yakında bu durumun değişmesi öngörülüyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde yapılan etkinlik duyurusu üreticinin ilk otomobilinin çok yakında olduğuna işaret ediyor. İşte Xiaomi otomobil etkinliği tarihi!

Xiaomi otomobil etkinliği düzenliyor! Peki neler tanıtılacak?

Xiaomi, 3 bin 400'den fazla mühendisle ve 1,4 milyar dolarlık yatırımla EV yani elektrikli otomobil pazarına girmek için gün sayıyor. Çinli üretici bu kapsamda SU7, SU7 Pro ve SU7 Max modelleri üzerinde mesai harcarken, geçtiğimiz saatlerde yapılan etkinlik duyurusu işlerin daha da ciddileştiğini gösteriyor.

Xiaomi Otomobil Etkinliği Duyurusu

Xiaomi EV Teknolojileri isimli otomobil etkinliği 28 Aralık'ta düzenlenecek. Ancak şirketin kurucusu Lei Jun'a göre lansmanda herhangi bir ürün veya otomobil tanıtımı yapılmayacak. Yani sadece elektrikli otomobil teknolojileri gösterilecek. Bunu biraz daha açacak olursak, motor detayları ve yapay zeka sürüş özellikleri gibi duyuruları bekleyebiliriz.

Seri üretim için geri sayım! İlk Xiaomi otomobili için sevindiren gelişme

Lei Jun tarafından yapılan son açıklama ise şöyle;

"Bugün EV sektörüne girdiğimizi duyurduğumuzdan bu yana 1000. günü kutluyoruz. 28 Aralık'ta yapılacak Xiaomi EV teknolojisi lansmanıyla yolculuğumuzun büyük bir adım attığını paylaşmaktan heyecan duyuyorum.

İlk günlerde, EV ekibi ve ben üç gün boyunca aralıksız bir maraton oturumu düzenledik ve basit bir soruyu tartıştık: Ne tür bir araba yapmak istiyoruz? O odada hepimiz bir konuda hemfikirdik: Başarıya giden asil bir yol yok. Sıfırdan başlamaya ve harika bir araba yaratmak için temel teknolojilere on kat yatırım yapmaya kararlıyız! 28 Aralık'ta bu teknolojilerin gün yüzüne çıkmasına tanık olacaksınız.

Bu teknolojiler yalnızca EV ekibimizin 1000 günlük yoğun Ar-Ge çalışmasının sonucu değil; bunlar Xiaomi'nin 13 yıllık keşfinin doruk noktasıdır.

Akıllı EV'lerin geleceğini otomotiv, tüketici elektroniği ve akıllı ekosistemlerin entegrasyonu olarak görüyoruz. Xiaomi EV, otomotiv endüstrisinin teknoloji yığınını yeniden tanımlayarak bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek.

Şaşırmaya hazır olun. Yakında görüşürüz!"

Kaynak: Shiftdelete
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