Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Fiyatı Belli Oldu

Teknoloji

Günümüzde dünyanın en büyük şirketlerinin daha fazla para kazanabilmek için diğer sektörlere de giriş yaptığını görebiliyor ve artık şaşırmıyoruz. Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi ise Aralık 2023'te ilk elektrikli otomobili SU7'yi tanıttı.

Teknoloji dünyasında çok konuşulan Xiaomi SU7'nin özellikleri açıklansa da fiyatı belli değildi. Bu noktada her kafadan farklı ses çıksa da Tesla Model Y ile rekabet edeceği kesindi. Bugün ise beklenen açıklama geldi. Böylelikle Xiaomi SU7 fiyatı belli oldu.

Xiaomi SU7 fiyatı ne kadar?

Xiaomi SU7 ile ilgili şimdiye kadar çıkan iddialarda aracın ilave özellikler ile birlikte maksimum 500 bin yuan yani 69 bin dolara satılacağı öne sürülüyordu. Ancak bugün yapılan açıklama, çok daha düşük bir fiyatla geleceğini ortaya koydu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre aracın en düşük özelliklere sahip olan SU7 Standard modelinin fiyatı 215 bin 900 yuan olarak belirlendi. Bu da 29 bin 870 dolara tekabül ediyor. SU7 Pro ise 245 bin 900 yuan (34 bin dolar) iken, en üst versiyon olan SU7 Max Performance modelinin fiyatı 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar) olarak belirlendi.

Xiaomi SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

Xiaomi SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

Xiaomi SU Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Xiaomi'nin ilk otomobili çıkmadan ikinci ele düştü!

Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance özellik karşılaştırması;