Xiaomi SU7 için HyperOS 1.0.12 sürümlü güncelleme yayında - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi SU7 için HyperOS 1.0.12 sürümlü güncelleme yayında

Xiaomi SU7 için HyperOS 1.0.12 sürümlü güncelleme yayında

Xiaomi, elektrikli otomobili SU7 için HyperOS 1.0.12 sürümlü güncellemeyi yayınladı. Güncelleme ile kablosuz CarPlay desteği, uzaktan kumandalı park etme, vale hizmeti sürümü ve kablosuz telefon şarjı için NFC anahtarı gibi birçok özellik ekleniyor. Mayıs ayında ise HyperOS 1.2.0 güncellemesiyle kör nokta görüntüleme, otomatik yükseklik ayarlı baş üstü ekranı ve otomatik pilot sistemi için iyileştirmeler gelecek.

29.04.2024 19:09
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Xiaomi, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü ilk elektrikli otomobili SU7'nin teslimatlarına devam ediyorken öte taraftan yazılım geliştirme çalışmalarını da ihmal etmiyor. Son olarak şirket, Xiaomi SU7 için ilk HyperOS güncellemesini yayınladı. Peki neler yeni? İşte güncelleme notları…

Xiaomi SU7 için HyperOS 1.0.12 sürümlü güncelleme yayında

Daha önce sadece akıllı telefon ve tabletler için yükseltme haberleriyle gündeme gelen HyperOS, şimdi ise elektrikli otomobil için güncelleme haberiyle karşımıza çıktı. Öyle ki Xiaomi SU7 için HyperOS 1.0.12 sürümü yayında.

Bu yeni sürüm, elektrikli otomobil için birçok özellik getiriyor. Bunlar arasında kablosuz CarPlay desteği, uzaktan kumandalı park etme, vale hizmeti sürümü ve kablosuz telefon şarjı için NFC anahtarı da bulunuyor.

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Xiaomi SU7 için HyperOS 1.0.12 güncelleme notları şu şekilde;

Kablosuz CarPlay desteği:  Fiziksel kablo bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırır. Aracın bilgi-eğlence sistemi ile uyumlu iPhone'lar arasında kusursuz bir entegrasyon sağlar.

Uzaktan kumandalı park etme ve doğrudan hattı arama:  Sürücülerin SU7'yi uzaktan park etmelerine veya doğrudan akıllı telefonlarından arama başlatmalarına olanak tanır.

City Pilot beta sürümü:  Kentsel ortamlar için tasarlanmış gelişmiş bir sürücü destek sistemi.

Vale hizmeti beta sürümü:  Vale hizmeti için araç teslim sürecini basitleştirir.

Kablosuz telefon şarjı için NFC anahtarı:  Akıllı telefonların kablosuz şarjını etkinleştirmek için bir NFC (Yakın Alan İletişimi) anahtarı.

4 NFC anahtarı giyilebilir cihaz desteği:  SU7'nin kilidini açmak için en fazla dört giyilebilir cihaz, NFC anahtarları olarak belirlenebilir.

Xiaomi, mayıs ayında ise HyperOS 1.2.0 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Bu güncelleme, kör nokta görüntüleme özelliği, otomatik yükseklik ayarlı uyarlanabilir baş üstü ekranı ve otomatik pilot sistemi için iyileştirmeler getirecek.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi SU7 için HyperOS 1.0.12 sürümlü güncelleme yayında - Son Dakika

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