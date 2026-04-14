Yağmur Damlalarından Enerji Üreten Panel Geliştirildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneş ışığının ardından artık yağmur damlalarından da enerji elde edilebilecek. Bilim insanları, yenilenebilir enerji alanında dikkat çeken yeni bir teknolojiye imza atarak, güneş ışığının yanı sıra yağmur damlalarından da enerji elde edebilen hibrit bir panel sistemi geliştirdi.

Geliştirilen sistem, klasik güneş panellerine entegre edilen özel bir katman sayesinde yalnızca güneş ışığından değil, aynı zamanda yağmur damlalarından da elektrik üretebiliyor. Sistem, "triboelektrik nanogeneratör" adı verilen bu teknoloji ile su damlalarının yüzeye çarpması sırasında oluşan statik elektriği enerjiye dönüştürüyor. Böylece güneş ışığının olmadığı yağışlı havalarda da düşük seviyede enerji üretimi mümkün hale geliyor.

Uzmanlar, sistemin tek başına yüksek enerji üretimi sağlamadığını ancak güneş panellerine destek olarak toplam verimliliği artırabileceğini belirtiyor. Özellikle sık yağış alan bölgelerde bu tür hibrit sistemlerin daha verimli çalışabileceği ifade ediliyor.

Yeni teknolojinin henüz laboratuvar aşamasında olduğu ve ticari kullanıma geçmesi için daha fazla geliştirme gerektiği kaydediliyor. - MADRİD

Kaynak: İHA

Teknoloji, Enerji, Bilim, Güneş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 21:37:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.