Yapay Zeka Coinleri: Gelecekte Değerlenecek mi?

Son aylarda Bitcoin tarafındaki yükselişle birlikte, para piyasalarındaki gözler tekrardan kriptoya dönmeye başladı. Bitcoin'in 2022 yılının sonlarında yaptığı dipten sonra yaklaşık 3 kat yükselmesi ile birlikte piyasada oluşan hacim sayesinde altcoinler de bu yükselişe dahil oldu.
Her piyasada olduğu gibi kriptoda da yapay zekanın popülerliği etkili oldu ve son dönemde yapay zeka coinlerde bir artış yaşandı. Gelin beraber kripto piyasasındaki "Yapay zeka coinleri nelerdir?" sorusuna cevap verelim…
Yapay zeka (AI) coinleri değerlenecek mi?
En çok merak edilenlerden biri de yapay zeka coinlerinin gelecekte daha da değerlenip değerlenmeyeceğidir. Tabii ki para piyasalarında buna kesin bir cevap verilemezken yapay zeka tarafında yaşanan gelişmelerin ve yeni teknolojilerin, özellikle NVIDIA'nın yaptığı yeniliklerin, bu piyasa üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Son aylarda bazı AI coinlerinde yaşanan hacimli yükselişler de bu yeniliklerin etkisi olarak yorumlanıyor.
En popüler Yapay Zeka Coinleri nelerdir?
Biraz araştırma yaptığımızda onlarca hatta yüzlerce yapay zeka coini olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki her biri ayrı projelerde farklı görevler için kullanılabilir. Ancak bazıları son dönemde çok popüler oldu ve hacimli yükselişler yaşadılar. İşte en yüksek piyasa değerine sahip 5 yapay zeka coini:
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Bittensor (TAO) nedir?
Bittensor (TAO), yapay zeka ve blokchain teknolojilerini birleştiren merkeziyetsiz açık kaynaklı bir protokol olarak öne çıkmaktadır. Bu proje, yapay zeka geliştiricilerine daha verimli ve güvenli bir ortam sunarak yapay zeka modellerinin eğitilmesini ve dağıtılmasını amaçlar. Şu anda $3.758.598.497 piyasa değerine sahip olan TAO, son dört ay içerisinde %1400'lük bir yükseliş gerçekleştirmiştir.
Render (RNDR) nedir?
Özellikle NVIDIA'nın açıkladığı son gelişmelerle birlikte Render (RNDR) coinde yüksek bir artış yaşandı. Bu proje genellikle bilgisayar grafikleri ve görüntü işleme alanında kullanılsa da yapay zeka tarafında da etkili bir proje olarak öne çıkmaktadır. Şu anda $2.650.107.144 piyasa değerine sahip olan RNDR'nin gelecekte daha pahalı olması öngörülüyor.
Fetch.ai (FET) nedir?
FET de son yükselişlerle birlikte öne çıkan bir proje olmuştur. Fetch.ai (FET) yapay zeka ve makine öğrenimi destekli bir coin olup, nesnelerin cihazlar arasında veri ve değer alışverişini ekonomik ve otomatik olarak gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. Piyasa değeri $1.047.872.549 olan AI coini, son dört ayda %400'lük yükseliş gerçekleştirmiştir.
Akash Network (AKT) nedir?
Akash Network (AKT), cloud hizmetlerini merkezi olmayan bir şekilde sağlamayı hedefleyen blockchain tabanlı bir platformdur. Bu yapay zeka destekli proje, $893.575.036 piyasa değerine sahip olup, son dört ayda %360'lık bir yükseliş göstermiştir.
SingularityNET (AGIX) nedir?
AI coinleri denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de SingularityNET (AGIX) olmuştur. Bu platform yapay zeka ve blockchain teknolojilerini merkeziyetsiz olarak birleştirir ve kullanıcılara yapay zeka hizmetleri sunar. $869.536.643 piyasa değerine sahip olan AGIX, son iki ayda %265 yükselmiştir.
Peki ya sizin al-sat yaptığınız veya uzun vadeli olarak tuttuğunuz yapay zeka coinleri var mı? Yorumlarda bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.
Not: Bu yazıdaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka Coinleri: Gelecekte Değerlenecek mi? - Son Dakika
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