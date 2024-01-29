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Yapay Zeka, Hava Tahmininde Daha İyi Performans Gösteriyor - Son Dakika
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Yapay Zeka, Hava Tahmininde Daha İyi Performans Gösteriyor

Yapay zeka, geçmiş hava olaylarını analiz etme hızı ve yeteneğiyle geleneksel yöntemlere kıyasla daha isabetli hava tahminleri yapabilir. Google DeepMind tarafından geliştirilen GraphCast adlı yapay zeka modeli, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini sisteminden daha iyi performans gösteriyor. Bu yeni yöntem, aşırı hava olaylarının gelişimini de değiştirerek, gelecekteki fırtınaların şiddetlenmesi gibi durumlarda önemli bir rol oynayabilir.

Yapay Zeka, Hava Tahmininde Daha İyi Performans Gösteriyor
29.01.2024 - 09:14,  Güncelleme: 09:29
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Hava tahmini geliştirme yöntemleri son yıllarda daha isabetli hale gelirken, bilim insanları yapay zekanın geçmiş hava olaylarını analiz etme hızı ve yeteneğinin şimdiye kadar kullanılan teknolojilerden çok farklı olduğunu belirtiyor.

Yapay zeka, kasırga gibi hava olaylarını erkenden tahmin etmemizi sağlayabilir mi? Doğru bir hava durumu tahmini, günlük yaşamımızı etkilerken, aşırı hava koşulları hakkında önceden uyarılar sağlayarak insanlara hazırlık yapma zamanı tanır.

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Google DeepMind tarafından oluşturulan GraphCast adlı yeni yapay zeka modeli, dünyanın en iyilerinden biri olan Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini sisteminden daha iyi performans gösteriyor.

GraphCast, hava tahminini bir dakikadan kısa sürede geliştiriyor ve diğer geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az bilgi işlem gücü gerektiriyor.

Geleneksel yöntemler, atmosferdeki anlık hareketleri ölçmeyi gerektirirken, yapay zeka modelleri farklı bir yaklaşım benimsemektedir.

Bu yeni yöntem, geleneksel hava durumu tahminlerini tamamlayarak, daha hızlı ve etkili tahminler yapılmasına olanak tanırken, aşırı hava olaylarının gelişimini de değiştirebilir.

Özellikle, okyanus sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte gelecekteki fırtınaların şiddetlenmesi beklenirken, yapay zeka modellerinin önemi giderek artmaktadır.

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