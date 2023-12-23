Yapay zeka, Raffaello\'nun tablosunun orijinal olmadığını iddia ediyor

Hemen her sektörde payını arttırmaya devam eden yapay zeka teknolojisi, bu sefer de sanat dünyasına el attı. Geliştirilen bir model, ünlü ressam Raffaello'nun popüler bir tablosu hakkında şaşırtıcı iddialarda bulundu. Ortaya atılan iddia, sanat dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. İşte detaylar

Yapay zeka, ünlü Raffaello tablosunun tamamen orijinal olmadığını iddia ediyor!

Bilindiği üzere ünlü ressam Raffaello'nun birçok eseri, Rönesans dönemini yansıtan sanat eserlerin en büyük temsilcileri arasında yer almaktadır. Bu sebepten ötürü ressamın eserleri, yıllardır yakinen incelenmekte ve analiz edilmektedir. Yürütülen bu analiz süreçlerine müdahil olan yapay zeka teknolojisi, Raffaello'nun popüler bir eseri hakkında önemli bir iddiada bulunarak sanat dünyasında bir gizemi daha aydınlığa kavuşturmayı amaçlıyor.

Kendisine sunulan herhangi bir çizimin veyahut kesitin ressam Raffaello'ya ait olup olmadığını yüzde 98 doğruluk oranıyla tespit edebilen bir yapay zeka modelinin kullanılmış olduğu araştırmada, ressama ait birçok tablo mercek altına yatırıldı. Araştırmacı ekip, titizlikle incelenen bu tablolar arasında yer alan Madonna della Rosa (Güllü Madonna) isimli tablo, şaşırtıcı iddiaların amili olarak görülüyor.

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Söz konusu iddiaların beslendiği asıl nokta ise tablo üzerinde yer alan Joseph isimli insan için yapılan beklenen yüz çiziminin farklı bir elden çıkmış gibi görünmesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabloyu yapay zeka teknolojisi ve yeni nesil çözümlerle inceleyen araştırmacı ekip, bir yandan sonuçları raporlarken diğer yandan da şaşkınlıklarını hala atlatamamış gibi görünüyor.

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