Yapay Zeka Trendi ve Şirketlerin Değerlemesi Hakkında Uyarılar

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Son dönemde yapay zeka trendinin gösterdiği yükseliş ve bu trendi yakalayan şirketlerin inanılmaz değer kazanması, özellikle Silikon Vadisi yatırımcılarını oldukça kuşkulandırmaya başladı. Yalnızca tek bir günde 277 milyar dolarlık bir değer artışı yakalayarak tarihe geçen Nvidia, dünyanın en değerleri firmaları arasındaki yerini almıştı.

Yapay zeka bağlantılı şirketlerin değerlemesindeki bu artışın daha çok süreceğini iddia edenler olsa da, milyarder Marc Rowan pek aynı fikirde değil. Rowan'ın yatırım şirketi Apollo Global Management, hazırladığı raporda bu astronomik artışların uzun süre devam edemeyeceğini öne sürdü. İşte tüm detaylar…

Yapay zeka alanındaki yükseliş trendi devam edecek mi?

S&P 500'deki ilk 10 firmanın tarihte hiç görülmemiş bir balon değerlemeye sahip olduğunu iddia eden Apollo, abartılmış hisse fiyatları gerçek seviyelere indiği takdirde birçok yatırımcının büyük zararlar edeceğini, bir iflas akını olabileceğini belirtti.

Diğer bir yatırım devi Ark Invest'in kurucusu Cathie Wood da aynı görüşe sahip. Wood, geçtiğimiz günlerde 4.5 milyon dolarlık bir Nvidia hissesi satarken, TSMC'deki portföyünde de azalmaya gitti.

Nvidia CEO'su, dünyanın en zengini mi olacak?

Nvidia üzerindeki yapay zeka çipi baskının devasa olduğunu söyleyen Wood, günün sonunda bu baskının altında kalarak beklentileri karşılamayacağını öne sürdü. Geçen hafta, şirketin aşırı talep artışını karşılamakta zorlandığına dair haberler de çıkmıştı. Günün sonunda tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka şirketlerinin gidişatı ne olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.