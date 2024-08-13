Yapay Zeka Uygulamaları Enerji Tüketiminde Rekor Kırıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay Zeka Uygulamaları Enerji Tüketiminde Rekor Kırıyor

Yapay Zeka Uygulamaları Enerji Tüketiminde Rekor Kırıyor

Goldman Sachs raporuna göre, bir ChatGPT sorgulaması bir Google aramasına kıyasla 10 kat daha fazla enerji tüketiyor. Yapay zeka uygulamalarının enerji tüketimi hızla artarken, veri merkezlerinin enerji talebinin 2030 yılına kadar yüzde 160 artması bekleniyor. ABD'deki enerji şirketlerinin sadece veri merkezlerini desteklemek için 50 milyar dolar yatırım yapması gerekecek. Ayrıca, yapay zeka ile görüntü üretmek bir telefonu şarj etmek kadar enerji tüketiyor.

13.08.2024 11:14
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Goldman Sachs raporuna göre, bir ChatGPT sorgulaması bir Google aramasına kıyasla 10 kat daha fazla enerji tüketiyor.

Çağın en büyük buluşlarından biri olan yapay zeka hemen hemen tüm sektörleri dönüştürmeye devam ederken, yapay zekanın tükettiği büyük miktardaki enerji de tartışılmaya devam ediyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayımlanan rapora göre, veri merkezlerinin enerji tüketimi uzun yıllar durağan miktarda devam ederken, üretken yapay zeka araçlarındaki hızlı artışla beraber veri merkezlerinin enerji talebinin 2030 yılına kadar yüzde 160 artması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre de yapay zeka uygulamaları ile yapılan sorgulamalar çok fazla enerji tüketiyor. Buna göre, bir ChatGPT sorgulaması 2,9 vatsaat elektrik tüketirken, bir Google araması ise 0,3 vatsaat saat elektrik tüketimine neden oluyor. Bu da yapay zeka sorgularının Google aramalarından yaklaşık 10 kat daha fazla enerji tükettiği anlamına geliyor.

Veri merkezleri toplam enerjinin yaklaşık yüzde 4'ünü tüketecek

Goldman Sachs raporuna göre, dünya çapındaki veri merkezleri, şu anda toplam enerjinin yaklaşık yüzde 2'sini tüketiyor ancak bu oranın 2030'a kadar yüzde 3 veya 4'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Son 10 yılda ABD'deki enerji talebinde neredeyse hiç büyüme gerçekleşmezken, 2022 ile 2030 yılları arası baz alındığında, veri merkezleri ve diğer ihtiyaçlarla beraber bu talebin yaklaşın yüzde 2,4 artması bekleniyor.

Goldman Sachs analistlerine göre, ABD'deki enerji şirketlerinin yalnızca veri merkezlerini desteklemek için bile yeni üretim kapasitelerine yaklaşık 50 milyar dolar yatırım yapması gerekecek. Bu durum Avrupa'da da çok farklı değil. 2023 ile 2033 arasında hem veri merkezlerinin genişlemesi hem de elektriklendirmenin hızlanması nedeniyle Avrupa'nın enerji talebi yüzde 40 ila 50 artacak.

Şu anda, dünyadaki veri merkezlerinin yaklaşık yüzde 15'i Avrupa'da bulunuyor. 2030'da, bu veri merkezlerinin güç ihtiyaçlarının Portekiz, Yunanistan ve Hollanda'nın toplam tüketimine eşit olması bekleniyor.

Yapay zeka ile görüntü üretmek bir telefonu şarj etmek kadar enerji tüketiyor

Görüntü üreten yapay zekaların tükettiği enerji miktarı da yine tartışmalara sebep oluyor. Son dönemde popüler hale gelen görüntü merkezli yapay zekalar ürettiği her görüntüde önemli oranda enerji tüketiyor.

Teknoloji sitesi The Verge'de yer alan bilgilere göre de ortalama bir akıllı telefon şarj olmak için 0,012 kilovatsaat enerji tüketiyor.

Üretken yapay zekayı kullanarak sadece bir adet görüntü elde etmek bir telefonun şarj olması kadar enerji harcıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka Uygulamaları Enerji Tüketiminde Rekor Kırıyor - Son Dakika

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