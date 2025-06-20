Yapay zekâ ve teknoloji dünyası New Generation Summit'te bir araya geldi? - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay zekâ ve teknoloji dünyası New Generation Summit'te bir araya geldi?

Yapay zekâ ve teknoloji dünyası New Generation Summit\'te bir araya geldi?
20.06.2025 11:24
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Yapay zekâ odaklı yeniliklerin, fikirlerin ve trendlerin buluşma noktası olan New Generation Summit, sektör profesyonellerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Grand Pera İstanbul'da "AI & US" temasıyla gerçekleşen New Generation Summit, yapay zekâ ve teknolojinin farklı disiplinlerde yarattığı dönüşümü odağına alan oturumlarla tamamlandı. Gün boyu süren etkinlikte; yapay zekâ, pazarlama teknolojileri, sürdürülebilirlik ve içerik üretimi gibi başlıklarda çok sayıda uzman isim sahne aldı.Etkinlik kapsamında düzenlenen New Generation Awards töreninde ise Türkiye'nin en etkili yapay zekâ ve trend projeleri ödüllendirildi.

"Zirvede, insan ve teknoloji etkileşiminin farklı boyutlarını ele alma fırsatı bulduk"

Etkinliğin ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat, "New Generation Summit ile yapay zekâ sektörünü, alanında uzman isimlerle birlikte geniş bir şekilde ele alma fırsatı yakalayacağız. Aynı zamanda New Generation Awards kapsamında da trendleri belirleyen ve yapay zekâ alanında öne çıkan başarılı projeleri ödüllendireceğiz. Yapay zekâ yalnızca teknolojik bir sıçrama değil; kültürel ve toplumsal dönüşümün de merkezinde yer alıyor. Bu yıl 'AI & US' temasıyla gerçekleştirdiğimiz zirvede, insan ve teknoloji etkileşiminin farklı boyutlarını tartışacağız. Temel amacımız; yapay zekâ, trendler ve perakende alanında katılımcılara değerli içgörüler sunabilmek." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın içgörü üretim süreçlerindeki rolü hakkında değerlendirmelerde bulunan FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula,?"Ya Toplum 5.0 şirketi olacağız ya da başkasının masasında meze! 'Süper akıllı toplum' dediğimiz yapı; dijitalleşme ve yapay zekânın toplumsal yaşamla entegre olduğu, insan-makine etkileşiminin en verimli şekilde kurulduğu bir modeldir. Türkiye'nin gelecekte söz sahibi olabilmesi için teknolojiyi sadece tüketen değil, anlamlandıran ve dönüştüren bir yapıya ihtiyacı var. Sadece yapay zekaya prompt giren değil; Türkiye'nin demografik dönüşümünü sosyal bilimler ışığında okuyabilen çalışanlara ihtiyaç duyacağız. Dijital bilinç, bugünü değil; gelecek nesilleri de kapsamalı." dedi.?

Yapay zekâ ve teknoloji dünyası New Generation Summit'te bir araya geldi?

Müşteri deneyimi ve teknoloji arasındaki ilişkiye dair açıklamalarda bulunan Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak ile Lenovo Türkiye Pazarlama Müdürü Sezin Aydın Arar, "Yapay zekâ insanlık için hem faydalı hem de riskli olabilir. Mesele, onu doğru yönde kullanma yolunu bulmaktır. Etik ve teknolojiyi dengelemek zorundayız; çünkü yapay zekâ sadece bir araç değil, aynı zamanda sorumluluk gerektiren bir güç. Yapay zekânın doğru kullanımı; üretimde verim artışı, müşteri memnuniyetinde yükseliş ve insan kaynaklarında zaman/maliyet tasarrufu gibi çok yönlü faydalar sağlayacak. Geleceği, teknolojiyi kimin ne amaçla kullandığı belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın kreatif boyutlarına dair önemli açıklamalarda bulunan Havas Türkiye CGO'su Cüneyt Devrim,?"Ajans modelleri değişiyor: AI odaklı çevik kuvvetler, insan odaklı premium kuvvetler, geleneksel ve mediocre yapılar sahneden çekiliyor. Bu dönüşüm, sadece teknolojiyle değil; insanla, yaratıcılıkla ve hızla şekilleniyor. Gelecekte fark yaratacak olanlar, yapay zekâyı sadece araç olarak değil, stratejik bir ortak olarak konumlandırabilenler olacak. Kreatif endüstri, artık içgörüyle veriyi, sezgiyle teknolojiyi bir araya getirenlerin oyun alanı olacak." dedi.

Yapay zekâ ve teknoloji dünyası New Generation Summit'te bir araya geldi?

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Son Dakika Teknoloji Yapay zekâ ve teknoloji dünyası New Generation Summit'te bir araya geldi? - Son Dakika

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