Yapay zekaya KDV geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay zekaya KDV geliyor

Yapay zeka geliştiricisi OpenAI, Aralık ayından itibaren Türkiye'deki kullanıcılardan yüzde 20 oranında KDV'nin tahsil edileceğini duyurdu. şirketten yapılan açıklamada, "1 Aralık'tan itibaren faturanıza katma değer vergisi getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

31.10.2024 09:57
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yıl bitmeden KDV uygulamasına geçeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Aralık ayından itibaren kullanıcılardan yüzde 20 oranında KDV'nin tahsil edilmeye başlanacağı kaydedildi.

Şirketten kullanıcılarına gönderilen bilgilendirme mailinde, "1 Aralık'tan itibaren faturanıza katma değer vergisi getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek için OpenAI hesabınızı güncellemeniz gerekecektir" denildi.

TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLACAK

Yapılan açıklamada, vergi kimlik numarası olan kullanıcıların bunu şirket ile paylaşmaları istendi. Açıklamada. " Türkiye'de KDV kaydınız varsa ve geçerli bir vergi kimlik numaranız varsa, lütfen bunu OpenAI hesabınızın vergi durumu ve kimlik bölümüne ekleyin. 1 Aralık tarihine kadar geçerli bir vergi kimlik numarası sağlamazsanız, faturanızdan yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecek" uyarısı yapıldı.

OpenAI Ekim ayı başında 157 milyar dolarlık değerlemeyle 6.6 milyar dolarlık yeni fon sağlamıştı.

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zekaya KDV geliyor - Son Dakika

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