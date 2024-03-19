Apple, M3 İşlemcili Yeni MacBook Air Modelini Tanıttı

Apple, en iyi MacBook Air modeli olarak tanımladığı M3 işlemcili yeni MacBook Air modelini tanıttı. Türkiye'de ilk kutu açılış videosunu da yayınlamıştık. Şimdi ise sıra geldi incelemeye. 13 inç MacBook Air M3 inceleme sizlerle.
13 inç MacBook Air M3 inceleme
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M3 işlemcili 13 inç MacBook Air, 47.499 TL'den ve eğitime özel 43.179 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 15 inçlik M3 işlemcili MacBook Air 54.999 TL'den ve eğitime özel 50.769 TL'ye fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Apple, M3 işlemcili MacBook Air modellerini satışa çıkardıktan sonra sitesinde M1 modeli de kaldırdı. En ucuz MacBook Air ise 13 inçlik M2 işlemcili Air modeli oldu. Onun da fiyatı 42.999 TL, eğitim indirimiyle 38.749 TL'ye kadar düşebiliyor.
Apple'a göre dünyanın en popüler laptobu olan MacBook Air, M3 işlemcisiyle beraber bizlere neler sunuyor? M2 MacBook Air'e göre M3 MacBook Air'ın farkları neler? Hepsi inceleme videoumuzda.
13 inç MacBook Air M3 özellikleri
Bizim incelediğimiz 13 inçlik MacBook Air M3'ün teknik özellikleriyle incelememize başlayalım. 8 çekirdekli işlemci, 10 Çekirdekli GPU ve yapay zeka işlemleri için 16 çekirdekli Neural Engine özellikleriyle beraber gelen M3 işlemcisi, 16 GB RAM, 1 TB SSD'ye sahip modeli inceliyoruz. 35W'lık çift USB Type C çıkışlı adaptörle beraber, incelediğimiz modelin fiyatı 71.499,00 TL.
Baz modelde ise grafik birimi 10 yerine 8 çekirdekli yapıda. RAM 16 yerine 8 GB ve depolama da 256 GB. M3 işlemcili yeni MacBook Air'daki esas değişiklik işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. M2 işlemcili MacBook Air'a göre tasarımsal bir fark mevcut değil.
Günlük işler için yapay zeka destekli en iyi laptop mu?
Apple'a göre, MacBook Air M3, yapay zeka destekli en iyi laptop. Özellikle M3 işlemcisindeki yapısal gelişmelere ek olarak 16 çekirdekli Neural Engine, işlemci içerisindeki yapay zeka performansını da artırdı.
Fansız tasarımıyla beraber sessiz, 18 saate kadar pil ömrü sunan ve M3 işlemcisiyle beraber bunu gayet de performanslı bir şekilde yapabilen MacBook Air, bakalım bizlere neler sunuyor?
13 inç MacBook Air M3 Tasarım özellikleri
Gece yarısı, gümüş, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip olacak olan MacBook Air M3, 1.13 cm kalınlığa ve sadece 1.24 kg ağırlığa sahip.
M2 MacBook Air ile beraber Apple, tasarımı değiştirmişti. M3 Air modellerinde de aynı tasarıma sadık kalındığını görüyoruz. Touchpad, klavye, Touch ID konumlandırmalarında herhangi bir fark bulunmuyor.
Bilgisayarın fiziksel çkışlarına baktığımızda solda 2 tane USB 4 ve ThunderBolt 4 destekli USB Type C bağlantısıyla beraber MagSafe 3 bağlantısı da bulunuyor. Sağda da 3.5 mm'lik kombo ses jakı konumlandırılmış.
M2 MacBook Air'ın ThunderBold 4 bağlantısı üzerinden sadece 1 harici monitöre görüntü aktarabiliyorduk. M3 işlemcili MacBook Air modellerinde ise 2 harici ekrana görüntü aktarabiliyorsunuz.
Laptop'un kapağı kapalı olduğunda, 2 tane 5k çözünürlüğünde 60 Hz yenileme hızı desteğiyle monitörlere görüntü aktarabiliyorsunuz. Tek monitörde de 6k çözünürlük desteklediğini de söyleyelim. Dört hoparlörlü ses sistemi ile beraber Dolby Atmos desteği sayesinde uzamsal ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
13 inç MacBook Air M3 ekran özellikleri
Ekran tarafında da 13 inçlik M2 işlemcili MacBook Air'a göre 13 inçlik M3 işlemcili Air'da farklılık göze çarpmıyor. IPS panele sahip Liquid Retina ekran, 224 piksel yoğunluğu sunuyor. 2560 x 1664 piksel çözünürlüğündeki ekran, 500 nit parlaklık sunuyor.
13 inç MacBook Air M3 Pil özellikleri
MacBook Air, M3 işlemcisiyle beraber oldukça performanslı bir taşınabilir bilgisayar. Buna rağmen pil ömrü de o kadar uzun. Apple TV uygulamasından 18 saate kadar film izleme, kablosuz bağlantıyla 15 saate kadar internette gezinme gibi 13 inçlik M2 işlemcili MacBook Air'a göre benzer pil süreleri bizlere sunuyor.
M3 işlemcisi, 3nm üretim teknolojisiyle beraber üretiliyor. Buradaki güç tüketim avantajı, yükselen performansa rağmen ek güç artışı olarak karşımıza çıkmıyor. 52.6 watt-saatlik lityum polimer pilden gücünü alan bilgisayarda 35 wattlık çift USB Type C çıkışı olan adaptörle kutudan çıktı. 10 Çekirdekli GPU'ya sahip olduğu için kutudan bu adaptörle geliyor. Eğer siz, 8 çekirdekli GPU'lu M3 alırsanız o zaman 30w gücündeki adaptör kutudan çıkıyor. Hızlı şarj desteği için 70w'lık adaptörü de ek satın alabilirsiniz.
M3 işlemcili 13 inç MacBook Air teknik özellikleri
Son Dakika › Teknoloji › Apple, M3 İşlemcili Yeni MacBook Air Modelini Tanıttı - Son Dakika vivo, ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayarak merakla beklenen Pad 3 Pro tablet modelini tanıttı. 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 11.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, dikkat çekiyor. Ancak fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride dört farklı model bulunuyor ve her biri farklı özellikler sunuyor. En üst model olan Note 40 Pro+ 5G, yüksek performansı ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Diğer modeller ise daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen yine de kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketiyle birlikte geliyor. 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Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor. 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ÖzellikDeğerİşlemci8 Çekirdekli CPUGrafik İşlemci (GPU)10 Çekirdekli GPUBirleşik Bellek16 GBDepolama512 GB SSDNeural Engine16 çekirdekliEkran13.6 inç Liquid Retina (True Tone)Kamera1080p FaceTime HDŞarj Bağlantı NoktasıMagSafe 3Bağlantı Noktalarıİki adet Thunderbolt/ USB 4Harici Ekran Desteğiİki adede kadar (laptop kapağı kapalıyken)KlavyeTouch ID özellikli Magic KeyboardTrackpadForce TouchGüç Adaptörü35 W Çift USB-C Bağlantı Noktalı
Son Dakika › Teknoloji › Apple, M3 İşlemcili Yeni MacBook Air Modelini Tanıttı - Son Dakika
vivo, ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayarak merakla beklenen Pad 3 Pro tablet modelini tanıttı. 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 11.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, dikkat çekiyor. Ancak fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride dört farklı model bulunuyor ve her biri farklı özellikler sunuyor. En üst model olan Note 40 Pro+ 5G, yüksek performansı ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Diğer modeller ise daha düşük özelliklere sahip olmasına rağmen yine de kullanıcılara iyi bir deneyim sunuyor. Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketiyle birlikte geliyor. Ayrıca Infinix, özel bir sürüm olan Racing Edition'ı da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor. PlayStation VR2, 2023 yılının başlarında 22 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve 'nihai sanal asistan' haline getireceği belirtiliyor. Siri'nin yakında ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabileceği ve daha karmaşık görevleri etkili bir şekilde yerine getirebileceği söyleniyor. Apple'ın Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklayabileceği belirtiliyor.
YouTuber MaxTech, özel bir soğutucu ile modifiye ettiği M3 MacBook Air'in performansını artırdı ve M4 MacBook Air'den beklenen seviyelere çıkardı. Ayrıca, daha pahalı olan M3 MacBook Pro modelinden daha yüksek performans elde ettiğini açıkladı. MaxTech'in keşfi, M3 MacBook Air'in soğutma çözümünün M3 MacBook Pro'dan ne kadar farklı olduğunu ve bu farklılığın sürekli performansa nasıl etki ettiğini gösteriyor. Bu modifikasyonlar, M3 MacBook Air kullanıcılarının performans kaybını geri kazanmalarına yardımcı olabilir ve kullanıcıların cihazlarından daha fazla fayda sağlamalarını sağlayabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?