Yeni Ambalaj ile Gıdaların Tazeliği Uzatılacak

12.03.2026 11:21
SUMAE, antibakteriyel ambalaj ile gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini 15 gün artırmayı başardı.

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda üretilen ambalaj sayesinde gıdaların oda sıcaklığında tazeliği daha uzun süre korunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı SUMAE Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince "Doğal Olanı Koruyalım" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "Antimikrobiyal Nanolif Membran Üretimi Projesi" hayata geçirildi.

Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, AA muhabirine, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi.

Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti.

Bakterilerin üreme süreçlerini incelediklerini anlatan Erbay, "Ortamdaki bazı maddeleri dışarıya alarak üremesini baskılayacağımızı keşfettik. Fikir bu şekilde ortaya çıktı." dedi.

Erbay, laboratuvar aşamasında özel çözeltilerin uzun süre karıştırıldığını ve ileri teknik işlemlerden geçirildiğini ifade ederek, A4 boyutunda, şeffaf yapıda yenilikçi ambalaj elde ettiklerini vurguladı.

Ambalajın sanayiye aktarılması hedefleniyor

Erbay, böylece gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarının altını çizdi.

Nanoteknolojinin imkanlarıyla materyalleri yeniden tasarladıklarını, bu sayede bozulmaya neden olan hedef molekülleri ortamdan ayırabildiklerini belirten Erbay, şunları kaydetti:

"Domates, kivi, avokado gibi klimakterik meyve ve sebzeleri yani dalından koparıldıktan sonra hala etilen gazı (büyüme hormonu) salgılayan meyvelerde bu gazı hapsederek, ortamdan alarak onların bir süre daha olgunlaşma hızını yavaşlatmış olduk. Dolayısıyla raf ömrünü uzatmış olduk. Yaptığımız bu çalışmada raf ömrünü 15 gün uzatabildik meyve ve sebzelerde oda sıcaklığında. Balıklarda da 3-4 güne kadar uzatabiliyoruz. Özellikle fermente gıdalarda, örneğin balık sosu gibi gıdalarda daha da uzun süre raf ömrünü uzatabiliyoruz."

SUMAE bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firmalarla ortak projeler yürütmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Çevre, Son Dakika

