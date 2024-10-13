Yeni Canlı Türlerine Denktaş'ın Adı Verildi - Son Dakika
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Teknoloji

Yeni Canlı Türlerine Denktaş'ın Adı Verildi

Yeni Canlı Türlerine Denktaş\'ın Adı Verildi

KKTC'de keşfedilen iki yeni ostrakod türünden birine Rauf Denktaş'ın adı verildi.

13.10.2024 11:16
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını verdi.

Külköylüoğlu, 2022 yılında yüksek lisans öğrencisi Ahmet Özdilek'in teziyle ilgili arazi çalışması gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Burada bilimsel yöntemlerle 80'den fazla sucul ortamdan örnekler toplandı.

Örnekler üzerinde yapılan çalışmalar, literatür taramaları ve karşılaştırmalar sonucu 2 yeni ostrakod (omurgasız ve mikroskobik kabuklu hayvan) türü keşfedildi.

"Eucypris lefkosaensis" ve "Eucypris denktasi" isimleriyle bilim literatürüne kazandırılan türlerden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adı verildi.

Külköylüoğlu'nun çalışması, eylül ayında hayvan sınıflandırılması üzerine bilimsel yayın yapan uluslararası "Zootaxa" adlı dergide yayımlandı.

"Rauf Denktaş'ın adının bilimsel camiada da geçmesi bizi mutlu etti"

Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, AA muhabirine, bilim dünyasına 2 yeni tür kazandırmaktan ve birine Rauf Denktaş'ın adını vermekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

KKTC'deki saha araştırmaları sırasında 80 su kaynağını dolaştıklarını anlatan Külköylüoğlu, "Buradan aldığımız verileri bilimsel yöntemlerle örnekleyerek topladık. Bu 2 türü Lefkoşa'da bulduk." dedi.

Külköylüoğlu, 2 yeni türün en belirgin özelliklerinin kabuk yapılarındaki farklılık olduğunu belirterek, "Bunların boyu 0,7 ile 0,6 milimetre arasında. Yani bir milimetre bile değil. Bu hayvanların kabuklarını geliştirdiğimiz iğnelerle ayırıyoruz. İçindeki yumuşak yapıyı çıkarıp laktofenol denilen özel bir solüsyona koyuyoruz. Ondan sonra da tür teşhisi yapıyoruz." diye konuştu.

Türlerden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını vermekten onur duyduklarını dile getiren Külköylüoğlu, "Sayın Denktaş, sadece Kuzey Kıbrıs için değil, Türkiye Cumhuriyeti ve dünya için de çok önemli bir fikir ve mücadele insanıdır. Rauf Denktaş unutulmaz bir insan, tarih hep yazacak. Bu şekilde bilimsel camiada da isminin geçmesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Külköylüoğlu, diğer türün de bulunduğu bölgeyle isimlendirildiğini anlatarak, "Böylece Lefkoşa şehrinin de bilim camiasında ilk kez adı bir türe verilmiş oluyor." dedi.

Kaynak: AA

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