Yeni Dodge Charger Tasarımı Ortaya Çıktı

Amerikan otomobil markaları yeni yıla hızlı giriş yaptı. Kötü de olsa Chevrolet'in Camaro üretimini bitirdiği haberini paylaşmıştık. Bunun arkasından birçok kişi "American Muscle Car" sınıfının sonunun geldiği gibi yorumlarda bulunmuştu. Ancak Dodge tarafından yapılan bir Instagram paylaşımı bunun böyle olmadığını gösterdi. Yapılan paylaşımda yeni Charger bizlere göz kırpıyor olabilir. İşte yeni Dodge Charger olduğu tahmin edilen otomobil ve detayları…

Yeni Dodge Charger böyle gözükebilir! İşte dikkat çeken paylaşım!

Otomobil üreticileri yeni modellerinin üzerlerine kamuflaj kaplama yaparak onları gizlerler. Ancak Dodge buna farklı bir yaklaşım yaptı. Otomobil üreticisi yeni Charger olduğu tahmin edilen bir modelin fotoğraflarını yayınladı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda otomobil net olarak gösterilmedi. Olayın içerisinde büyük bir gizem yaratıldı.

Yapılan paylaşımlara göre yeni Charger daha alçak bir buruna sahip olacak. Daha düz bir ön panjur tasarımına sahip olan kaslı ve güçlü görüntüsünü çokta kaybetmemiş. Bunun yanında yan taraflara bakıldığında dev çamurluklar kendini iyiden iyiye gösteriyor. Panjur içerisinde şerit LED gündüz farları dikkatlerden kaçmıyor.

Arka tarafa geldiğimizde de tasarım anlamında ciddi değişiklikler göze çarpıyor. Marka ilk etapta ikonik arka duruşu bozmamış gibi gözüküyor. Fakat aslında bir çerçeve görevi gören arka stop lambalarının daha düz bir forma geldiği fark ediliyor. Bunun yanında otomobilde 2 adet kare stop veya geri vites lambası olduğu göze çarpıyor.

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Otomobilin üzerinde bulunan jantlar ise muhtemelen geçici süreyle kamuflaj amaçlı takılmış. Aracın üretime geçeceği jantların daha farklı ve karakteristik olacağı düşünülüyor. Bazı dedikodulara göreyse otomobil elektrikli bir üniteye sahip olacak. İlk etapta bu "yenilik" kokan hareket kulağa hoş gelse de gönderinin yorumlarında sıkça "v8 motorları geri getirin!" ibareleri yer alıyor. Unutmadan ekleyelim otomobil 2024 yılı içerisinde satışa çıkacak.

Bu da aslında biraz da olsa yeni çağ otomobilleri ile eski nesil otomobilcilerin hiç bitmeyecek kavgalarından birinin ön izlemesi diyebiliriz. Peki siz yeni Dodge Charger tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.