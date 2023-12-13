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Yeni Renault Captur tasarımı ortaya çıktı! - Son Dakika
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Yeni Renault Captur tasarımı ortaya çıktı!

Renault markası, uygun fiyatlı SUV modeli olan Renault Captur'un tasarımını yeniledi. Yeni model, Clio'dan izler taşıyor.

Yeni Renault Captur tasarımı ortaya çıktı!
13.12.2023 - 17:13,
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Fransız otomobil markası Renault son günlerde yenilenme hareketine hız kazandırdı. Markanın uygun fiyatlı elektrikli otomobili Renault 5'in tasarım detayları geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bunun hemen ardından markanın sevilen uygun fiyatlı SUV modeli üzerinde de çalıştığı ortaya çıktı. İşte makyajlanan yüzüyle yeni Renault Captur ve detayları…

Yeni Renault Captur tasarımı ortaya çıktı!

Renault markası yenilenen Clio ile başlattığı elektriklenme ve hibritlenme akımıyla birçok otomobilini yeniledi. Bunun yanında Megane E-Tech, Austral gibi yeni otomobiller de ürün gamına girdi. Marka otomobil dünyasındaki son dönem trendlerini yakalamasıyla birlikte sevilen modellerini yenilemeye de devam ediyor.

Yeni Renault Captur tasarımı ortaya çıktı!

Bunların yanında uygun fiyatlı otomobilleri ile ön plana çıkan Renault'un alt markası Dacia'da büyük değişimler geçiriyor. Özellikle Duster'a yapılacak olan tasarım değişikliği ile ön plana çıkacak olan Dacia ve Renault'un yeni Duster ile ilgili haberini okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni Renault Captur tasarımı ortaya çıktı!

Tekrardan Renault'a geri dönersek bizleri ilk karşılayan şey yeni SUV trendine ayak uydurmuş bir tasarım dili oluyor. Marka crossover olarak sınıflandırdığı uygun fiyatlı modeli Captur'u yenilemek için hazırlıklarına başladı. 2024 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak olan modelin tasarımı ise bugün ortaya çıktı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden gelen görsellere göre yeni Renault Captur, Clio'dan izler taşıyor.

Yeni Renault Captur tasarımı ortaya çıktı!

Otomobilin ön görünümüne baktığımızda Clio ile tanıtılan yeni tasarım dili bizleri karşılıyor. Yeni ön tampon ve far grubu "ben Clio'nun büyük abisiyim" imajını bize veriyor. Aracın yan çizgileri büyük oranda korunurken bazı ufak değişiklikler göze çarpıyor. Arka tarafta ise sade Captur tasarımına el sürülmediğini fark ediyoruz.

Uygun fiyatlı, elektrikli Renault 5 E-Tech tasarımı sızdırıldı!

Peki siz yeni Renault Captur hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobil tam olarak yenilenme akımına ayak uydurabilmiş mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olabilirsiniz…

Kaynak: Shiftdelete
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