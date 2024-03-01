2010 yılından bu yana otomotiv endüstrisinde önemli bir yer edinen Dacia Duster, uygun fiyatlı SUV konsepti ve teknik özellikleriyle sürücülerin beğenisini kazandı. Cenevre Otomobil Fuarı'nda, artık Türkiye'de Renault Duster olarak göreceğimiz Dacia Duster'ı yerinde inceledik.
Türkiye'de üretilecek yeni Renault Duster nasıl görünüyor?
Dacia Duster, dört farklı motor seçeneği ile geliyor. İlk olarak, 1.0 Turbo motor seçeneği bulunuyor. Bu motor, 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretiyor. Manuel şanzımanla birlikte sunulan bu motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. İkinci seçenek olan 1.3 Turbo motor ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork sağıyor. Bu motor, hem otomatik hem de manuel şanzımanla ve 4×2 veya 4×4 çekiş sistemiyle sunuluyor.
Dizel seçenek olarak sunulan 1.5 Blue dCi motor, 115 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor. Hem 4×2 hem de 4×4 çekiş sistemiyle sunulan bu motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. Son olarak, LPG'li 1.0 Turbo ECO-G motor seçeneği de bulunan bu motor 100 beygir güç ve 170 Nm tork üretirken, sadece 4×2 çekiş sistemine sahip ve yakıt tüketimi 7,4 litre.
Dacia Duster, SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç farklı donanım paketi ile sunuluyor. Comfort, temel donanım seviyesini sunarken, Prestige Plus ise en üst düzey özellikleri içeriyor. Aracın üst donanımlarında ise ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi teknolojik özellikler bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Dacia Duster Türkiye'de Renault Duster olarak satışa sunulacak - Son Dakika
Elon Musk, günümüzde dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. CoinCodex tarafından paylaşılan verilere göre Elon Musk, her bir saniyede 723 dolar kazanıyor. Bu, her gün 65 milyon 467 bin 200 dolara tekabül ediyor.
WhatsApp, klasikleşen menü tasarımında değişikliğe gitmeyi planlıyor. Android platformunda yayınlanacak olan güncelleme ile menülerin kullanımının daha kolay ve pratik olması bekleniyor. Yeniden tasarlanması beklenen menü ikonlarıyla birlikte uygulama yeni bir görünüme sahip olacak. Güncelleme, beta aşamasında olduğu için birçok şeyi değiştirebilir. WhatsApp kullanıcıları, bu yeniliklerden memnun olduklarını belirtiyor.
SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink, Moğolistan'da kullanılmaya başlandı. Moğolistan hükümeti ve SpaceX arasında imzalanan anlaşma ile Starlink ağı Moğolistan'da erişilebilir hale getirildi. Uydu, afet yönetimi, acil durum müdahalesi, geniş bant internet erişimi ve bilimsel araştırma ve eğitimi desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye'de ise Starlink'in hizmete geçmesi için regülasyon onayı bekleniyor.
Tesla şirketi, bazı fabrikalarında ırkçılık iddialarıyla sarsıldı. California mahkemesi, şirketin siyahi çalışanlarının haklarını korumadığı ve ayrımcılığa göz yumduğu sonucuna vardı. Şirket yöneticileri suçlamaları reddederken, tazminat talepleri konuşuluyor.
Apple'ın 2024 yılı takvimi sızdırıldı ve yeni gelecek iPhone ve iPad modelleri hakkında ayrıntılı bilgiler içerdiği ortaya çıktı. Sızıntılara göre, güçlü bir iPad Air modeli ve önemli donanım iyileştirmeleriyle birlikte sunulacak bir iPhone bekleniyor. Ayrıca, iPad 11'in A14 Bionic çip, iPad mini'nin ise A17 çip kullanacağı belirtiliyor. Apple'ın 2024 stratejisi ise tartışmalara yol açıyor.
Gelen bilgilere göre, Xbox platformu için Helldivers 2'ye benzeyen bir oyun geliştiriliyor. Oyunun sadece PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülmesi büyük tepki çekmişti. Ancak The Forge Falcons adlı bir geliştirici grup, Halo Infinite'i modlayarak Helljumpers adında yeni bir oyun yapmaya karar verdi. Bu durum, oyun sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir.
Elon Musk, OpenAI'nin Microsoft ile olan ortaklığının şirketin orijinal misyonundan uzaklaşmasına ve adil olmayan yarış ortamına neden olduğunu düşünüyor. Musk, OpenAI'nin açık kaynaklı yapay zeka geliştirmeye geri dönmesi, ChatGPT'nin ücretsiz sunulması ve Sam Altman'ın görevden alınması gibi çözümler öneriyor.
Sikorsky, hibrit-elektrikli dikey kalkış ve iniş (HEX/VTOL) özellikli, pilot opsiyonlu otomatik uçuşa sahip bir tilt-wing (eğilebilir kanat) uçak geliştiriyor. Bu, daha yüksek hız ve menzil için dikey kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip olacak ve kanatlı yatay uçuşa geçiş yapabilecek yeni bir hibrit rotorcraft ailesinin bir parçası.
Başkan Joe Biden'ın emriyle başlatılan soruşturma sonucunda, Çinli otomobil üreticilerinin akıllı teknolojilerinin ajanlık faaliyetlerinde kullanılabileceği tespit edildi. Bu durum, Amerika hükümetinin Çinli otomobil markalarına karşı sert önlemler alabileceği anlamına geliyor. Çinli otomobil firmalarının Amerika'daki faaliyetleri ayrıntılı şekilde kontrol edilecek ve yüksek teknolojili araçlar özel olarak denetlenecek. Bu önlemler, yabancı otomobil firmalarının zor günler geçirmesine neden olabilir.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a "yapay zeka" davası açtı. Davada, OpenAI'nın "insanlık yararına yapay zeka geliştirme" misyonunu terk ederek, kuruluş sözleşmesini ihlal etmesi gerekçe gösterildi.
Kingston Üniversitesi'nde yapılan temizlik çalışmaları sırasında, Londra'da depo kutularında saklanan ve yarım asırdan fazla bir süre önce piyasaya sürülen ilk mikrobilgisayarlardan ikisi bulundu. Q1 mikroişlemcili mikrobilgisayarlar, insan başarısının bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Bu keşif, bilgisayar tarihinin önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?