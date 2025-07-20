Yerli Lokomotif E5003 İlk Seferini Yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin 3'üncü lokomotifi olan E5003'ün, Eskişehir Hasanbey-Sazılar arasında ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini belirterek, "E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol katetti, 617 tonluk yük taşıdı" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2002 yılından bu yana yerli demir yolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini bildirdi. E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu lokomotifler yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda ülkemizin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesidir. Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin 3'üncü lokomotifi ilk seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol katetti, 617 tonluk yük taşıdı. E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladı" ifadelerini kullandı.