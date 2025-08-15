Yerli Sosyal Medya Next Sosyal Geliyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, yeni geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'in önce Türkiye'de, daha sonra da gönül coğrafyasındaki dost ve kardeş ülkelerde aktif kullanımını hedeflediklerini söyledi.

Yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, yapay zeka ve Türkçe doğal dil işleme modeli inşasıyla alakalı yürütülen çalışmalara ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hıdır, bugünün dünyasında her sektörde yapay zekanın aktif kullanıldığını, gençlerin de bu alandaki farklılıklarını artırabilmek ve yönlendirebilmek hususunda yaptıkları yarışmaların önemini gördüklerini belirtti.

Hıdır, TEKNOFEST'te 2025 yılında yapılan 57 yarışmanın 7'sinin direkt yapay zeka odaklı olduğunu, gençlerin özellikle hukuk, eğitim, sağlık alanında veya kamunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok kıymetli ürünler geliştirdiklerini vurguladı.

Toplumun, fikirlerini özgürce paylaşabileceği, yalan bilgiden uzak, küfürlerin, botların olmadığı ve algıların yönetilmediği temiz bir sosyal medyaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Elvan Kuzucu Hıdır, Next Sosyal'in ülke mecrasına bu anlamda çok önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST kuşağıyla yerli sosyal medya platformu inşa etmeye gayret gösterdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"İlk etapta 7'den 70'e herkesi beklediğimiz, temiz içeriklerin yer aldığı, düşüncülerimizi, duygularımızı özgürce ifade edebileceğimiz, algı operasyonlarının olmadığı bir sosyal medyayı TEKNOFEST kuşağıyla inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu yazılımları geliştiren TEKNOFEST kuşağının kendisiyle, bu ekosistemde milyonlarca insanımızın platforma girmesini sağlayarak onu büyütmeyi ve ülkemizin yeni nesil sosyal medyasını inşa etmeyi hedefliyoruz. Önce ülkemizde daha sonra gönül coğrafyamızdaki dost ve kardeş ülkelerde sosyal medya platformunun aktif kullanımı hedeflerimiz arasında yer alıyor."

"Türkçeyi anlayabilen ve konuşabilen büyük dil modellerini inşa etmek istiyoruz"

Hıdır, TEKNOFEST kuşağının hem savunma sanayisinde hem de sosyal alanlarda Türkiye'nin tam bağımsız, müreffeh bir ülke haline gelmesi için canla başla çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"TEKNOFEST kuşağındaki gençlerimiz arasından da Next Sosyal'in gelişmesi ve daha iyi bir platform haline gelmesi noktasında projeler çıkacak. Buradaki gençlerimizden bazıları sosyal medyadaki dezenformasyon ve yalanların tespiti üzerine ürün geliştiriyor. Neden olmasın ki? Onların geliştirdiği ürünü biz Next Sosyal'i daha temiz bir mecra haline getirmek için neden kullanmayalım?"

İngilizceden çevrilerek konuşulan bir dil modeli inşa etmek istemedekilerini vurgulayan Hıdır, "Bizler Türkçeyi gerçekten anlayabilen ve konuşabilen büyük dil modellerini inşa etmek istiyoruz. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar var. TÜBİTAK'ın geliştirdiği temel büyük dil modeli çalışması yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin Teknoloji Takımı olarak bizler 'T3 AI' kapsamında Türkiye'nin büyük dil modelini geliştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Hıdır, bunun için insan kaynağının yetişmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek "Yapay zeka ve büyük dil modelleri noktasında nitelikli insan kaynağının da yetişmesinde düzenlenen yarışmaların çok büyük önemi var." ifadesini kullandı.

Henüz lise çağında yarışmacıların olduğunu anlatan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, "Lise çağında kafa yoruyorlar ve fikirler üretiyorlar. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren başlayan bu merak ve ilgi, alacakları üniversite eğitimiyle katlanarak devam edecek. Kurumlarımızın nitelikli insan kaynağı ihtiyacında ve kritik teknolojik alanlardaki girişimlerin kurulmasında bu gençlerimiz önemli rol oynayacaklar." değerlendirmesini yaptı.