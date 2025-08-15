Yerli Sosyal Medya Next Sosyal Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Yerli Sosyal Medya Next Sosyal Geliyor

Yerli Sosyal Medya Next Sosyal Geliyor
15.08.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Next Sosyal, özgür içerik paylaşımını hedefleyen yerli sosyal medya platformu olarak tanıtıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, yeni geliştirilen yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'in önce Türkiye'de, daha sonra da gönül coğrafyasındaki dost ve kardeş ülkelerde aktif kullanımını hedeflediklerini söyledi.

Yerli sosyal medya platformu Next Sosyal, yapay zeka ve Türkçe doğal dil işleme modeli inşasıyla alakalı yürütülen çalışmalara ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hıdır, bugünün dünyasında her sektörde yapay zekanın aktif kullanıldığını, gençlerin de bu alandaki farklılıklarını artırabilmek ve yönlendirebilmek hususunda yaptıkları yarışmaların önemini gördüklerini belirtti.

Hıdır, TEKNOFEST'te 2025 yılında yapılan 57 yarışmanın 7'sinin direkt yapay zeka odaklı olduğunu, gençlerin özellikle hukuk, eğitim, sağlık alanında veya kamunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok kıymetli ürünler geliştirdiklerini vurguladı.

Toplumun, fikirlerini özgürce paylaşabileceği, yalan bilgiden uzak, küfürlerin, botların olmadığı ve algıların yönetilmediği temiz bir sosyal medyaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Elvan Kuzucu Hıdır, Next Sosyal'in ülke mecrasına bu anlamda çok önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST kuşağıyla yerli sosyal medya platformu inşa etmeye gayret gösterdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"İlk etapta 7'den 70'e herkesi beklediğimiz, temiz içeriklerin yer aldığı, düşüncülerimizi, duygularımızı özgürce ifade edebileceğimiz, algı operasyonlarının olmadığı bir sosyal medyayı TEKNOFEST kuşağıyla inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu yazılımları geliştiren TEKNOFEST kuşağının kendisiyle, bu ekosistemde milyonlarca insanımızın platforma girmesini sağlayarak onu büyütmeyi ve ülkemizin yeni nesil sosyal medyasını inşa etmeyi hedefliyoruz. Önce ülkemizde daha sonra gönül coğrafyamızdaki dost ve kardeş ülkelerde sosyal medya platformunun aktif kullanımı hedeflerimiz arasında yer alıyor."

"Türkçeyi anlayabilen ve konuşabilen büyük dil modellerini inşa etmek istiyoruz"

Hıdır, TEKNOFEST kuşağının hem savunma sanayisinde hem de sosyal alanlarda Türkiye'nin tam bağımsız, müreffeh bir ülke haline gelmesi için canla başla çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"TEKNOFEST kuşağındaki gençlerimiz arasından da Next Sosyal'in gelişmesi ve daha iyi bir platform haline gelmesi noktasında projeler çıkacak. Buradaki gençlerimizden bazıları sosyal medyadaki dezenformasyon ve yalanların tespiti üzerine ürün geliştiriyor. Neden olmasın ki? Onların geliştirdiği ürünü biz Next Sosyal'i daha temiz bir mecra haline getirmek için neden kullanmayalım?"

İngilizceden çevrilerek konuşulan bir dil modeli inşa etmek istemedekilerini vurgulayan Hıdır, "Bizler Türkçeyi gerçekten anlayabilen ve konuşabilen büyük dil modellerini inşa etmek istiyoruz. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar var. TÜBİTAK'ın geliştirdiği temel büyük dil modeli çalışması yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin Teknoloji Takımı olarak bizler 'T3 AI' kapsamında Türkiye'nin büyük dil modelini geliştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Hıdır, bunun için insan kaynağının yetişmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek "Yapay zeka ve büyük dil modelleri noktasında nitelikli insan kaynağının da yetişmesinde düzenlenen yarışmaların çok büyük önemi var." ifadesini kullandı.

Henüz lise çağında yarışmacıların olduğunu anlatan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, "Lise çağında kafa yoruyorlar ve fikirler üretiyorlar. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren başlayan bu merak ve ilgi, alacakları üniversite eğitimiyle katlanarak devam edecek. Kurumlarımızın nitelikli insan kaynağı ihtiyacında ve kritik teknolojik alanlardaki girişimlerin kurulmasında bu gençlerimiz önemli rol oynayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli Sosyal Medya Next Sosyal Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:34:25. #7.11#
SON DAKİKA: Yerli Sosyal Medya Next Sosyal Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.