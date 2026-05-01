Yıldırımlı minik bilim insanları Türkiye şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırımlı minik bilim insanları Türkiye şampiyonu

Yıldırımlı minik bilim insanları Türkiye şampiyonu
01.05.2026 14:37  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin çocukları bilim, teknoloji ve sanatla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin çocukları bilim, teknoloji ve sanatla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Üniversite bünyesinde eğitim alan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Robot Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. Genç bilim insanları "Temel Çizgi İzleyen Robot" kategorisinde yarışan 754 takım arasında Türkiye birincisi olarak Yıldırım'a büyük bir gurur yaşattı.

Başkan Yılmaz'dan tebrik

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların potansiyeline inandıklarını ve bu doğrultuda yatırımlar yaptıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, "Molla Yegan Çocuk Üniversitemiz, çocuklarımızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürdüğü çok kıymetli bir eğitim yuvası. Burada yetişen evlatlarımız sadece bugünün değil, yarının dünyasında söz sahibi olacak bireyler olarak yetişiyor. KODELİG'26'da elde edilen bu birincilik bizleri son derece gururlandırdı. Çocuklarımızın azmi, öğretmenlerimizin emeği ve ailelerimizin desteğiyle bu başarı geldi. Yıldırım'da bilimle büyüyen bir nesil yetiştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yıldırımlı minik bilim insanları Türkiye şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 14:40:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Yıldırımlı minik bilim insanları Türkiye şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.