YouTube Music, masaüstü web sitesinde çevrimdışı müzik indirme özelliğini kullanıma sunuyor

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Google'ın müzik yayın servisi olan YouTube Music, masaüstü web sitesindeki çevrimdışı müzik indirme özelliğini sonunda kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bu beklenen özellik, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan şarkıları ve çalma listelerini dinlemelerine imkan tanıyacak.

YouTube Music artık masaüstü web sitesinde müzik indirmeye izin veriyor

Bugüne kadar YouTube Music'in web sürümü, çevrimdışı müzik dinleme özelliğine sahip değildi ve bu durum, mobil versiyonuna kıyasla önemli bir kısıtlama olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak, son gelen güncelleme ile web uygulaması da çevrimdışı indirmeleri desteklemeye başladı, böylece kullanıcılar istedikleri zaman istedikleri müziği dinleyebilecekleri kişiselleştirilmiş bir kütüphane oluşturabiliyorlar.

YouTube Music'in masaüstü web sitesinde müzik indirmek için, kullanıcıların sadece albüm veya teklinin sayfasına gitmeli ve indirme düğmesini bulmaları yeterli. Bu düğme, "Kütüphaneye kaydet" ve üç noktalı taşma menü seçenekleri arasında bulunuyor ve kullanıcılara seçtikleri müziği doğrudan cihazlarına çevrimdışı dinlemek için kaydetme imkanı sağlıyor.

Bu özellik, mobil uygulamada zaten mevcuttu. Şimdi, masaüstü kullanıcıları da aynı kolaylıktan faydalanabilir ve her zaman, her yerde erişebilecekleri çevrimdışı müzik koleksiyonlarını oluşturabilirler.

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YouTube Music'in web uygulamasındaki çevrimdışı indirmeler, hizmetin 10 cihazlık indirme sınırına dahil edilecek. Ancak, bu sınır çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterince geniş. Ayrıca, çevrimdışı indirmelerin içeriği, kullanıcının cihazının en az 30 günde bir internete bağlanmaması durumunda süresi dolacak, böylece içerik güncel kalır.

Özellik, platformun kullanıcı tabanının çeşitli ihtiyaçlarına hitap etmesini sağlayarak cihazlar arası daha sorunsuz ve tutarlı bir deneyim sunacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.