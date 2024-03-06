YouTube Tasarımı Değişti! - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

YouTube Tasarımı Değişti!

YouTube Tasarımı Değişti!

YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil.

06.03.2024 20:20  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Neredeyse her gün açıp içerik tüketimi yaptığımız video yayın platformu YouTube tasarımı değişti. Şirket, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. İşte yeni YouTube tasarımı!

YouTube tasarımı değişti!

Keşfettiğimiz yeni düzende YouTube anasayfasında bir değişiklik görünmüyor. Ancak video izlenen sayfada önemli değişiklikler var.

YouTube Tasarımı Değişti!

Yeni tasarıma baktığımızda, eskisine göre daha geniş bir video oynatma alanı yer alıyor. Video başlığı, açıklama kısmı ve video yorumları, aynı canlı yayında olduğu gibi sağ tarafa taşınmış görünüyor.

Eski tasarımda sağ tarafta olan önerilen videolar alanı ise video oynatıcının altında dörtlü kart tasarımında aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. YouTube henüz bu tasarımı test ediyor olabilir, çünkü henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

Nvidia, o seriyi emekliye ayırdı!

YouTube Tasarımı Değişti!

YouTube bu tarz değişimleri genelde haber vermeden bir anca rastgele kullanıcılara açmasıyla biliniyor, ancak yeni tasarım, birçok kullanıcıyı hatta içerik üreticiyi zorlayacak gibi görünüyor. Ayrıca bu yeniliğin kalıcı olup olmayacağı henüz belli değil.

Siz YouTube'un test ettiği yeni tasarımı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım..

Kaynak: Shiftdelete

YouTube, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YouTube Tasarımı Değişti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Batman'da projeleri açıkladı
    21:12 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Batman'da projeleri açıkladı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.

  • Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri
    20:20 Honor Magic V2 Türkiye'de Tanıtıldı: İşte Özellikleri

    Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlar, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Honor Magic V2, 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

  • Nothing Phone (2a): Özellikler ve Fiyatı
    20:20 Nothing Phone (2a): Özellikler ve Fiyatı

    Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri mevcuttur. Nothing Phone 2a, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle birlikte gelir ve kullanıcılarına basit bir deneyim sunar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çeşitli renk seçenekleri de bulunmaktadır.

  • Apple, yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapmak zorunda
    20:20 Apple, yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapmak zorunda

    Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir.

  • Realme, uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini tanıttı
    20:20 Realme, uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini tanıttı

    Realme, Hindistan'da uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle tanıttı. Model, Dinamik Düğme özelliğiyle dikkat çekiyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan cihaz, 108 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı 200-210 dolar arasında değişiyor.

  • Sidney'de düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı güneş enerjisi ve akıllı enerji konularını ele alıyor
    18:36 Sidney'de düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı güneş enerjisi ve akıllı enerji konularını ele alıyor

    Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek.

  • Logitech MX Brio: Yeni 4K Webcam İle Dijital İletişim Çağ Atlıyor
    18:20 Logitech MX Brio: Yeni 4K Webcam İle Dijital İletişim Çağ Atlıyor

    Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…


20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak“ ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise “Sürçü lisan yaşandı“ diyerek bir düzeltme yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
21:25 Fenerbahçe’nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
19:52 “Kentsel dönüşüm bizim işimiz“ diyen Başkan Yazıcı’nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı'nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
19:15 Muş’ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı Muş'ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 21:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: YouTube Tasarımı Değişti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement