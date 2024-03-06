Neredeyse her gün açıp içerik tüketimi yaptığımız video yayın platformu YouTube tasarımı değişti. Şirket, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. İşte yeni YouTube tasarımı!
YouTube tasarımı değişti!
Keşfettiğimiz yeni düzende YouTube anasayfasında bir değişiklik görünmüyor. Ancak video izlenen sayfada önemli değişiklikler var.
Yeni tasarıma baktığımızda, eskisine göre daha geniş bir video oynatma alanı yer alıyor. Video başlığı, açıklama kısmı ve video yorumları, aynı canlı yayında olduğu gibi sağ tarafa taşınmış görünüyor.
Eski tasarımda sağ tarafta olan önerilen videolar alanı ise video oynatıcının altında dörtlü kart tasarımında aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. YouTube henüz bu tasarımı test ediyor olabilir, çünkü henüz hiçbir açıklama yapılmadı.
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YouTube bu tarz değişimleri genelde haber vermeden bir anca rastgele kullanıcılara açmasıyla biliniyor, ancak yeni tasarım, birçok kullanıcıyı hatta içerik üreticiyi zorlayacak gibi görünüyor. Ayrıca bu yeniliğin kalıcı olup olmayacağı henüz belli değil.
Siz YouTube'un test ettiği yeni tasarımı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım..
Son Dakika › Teknoloji › YouTube Tasarımı Değişti! - Son Dakika
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