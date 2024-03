YouTube tasarımı değişti!

Nothing Phone (2a): Özellikler ve Fiyatı

Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri mevcuttur. Nothing Phone 2a, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle birlikte gelir ve kullanıcılarına basit bir deneyim sunar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çeşitli renk seçenekleri de bulunmaktadır.