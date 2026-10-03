YTB\'nin Türkiye Stajları\'ndaki mühendis adayları Şanlıurfa\'da TEKNOFEST\'i inceledi

Yurt dışında yaşayan Türk mühendis adayları, Türkiye'de yaptıkları stajların ardından katıldıkları TEKNOFEST'te savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından görme imkanı buluyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), 2023'ten bu yana yürütülen "Türkiye Stajları" programı kapsamında yurt dışında yaşayan Türk mühendislik ve yazılım öğrencilerine, Türkiye'deki savunma sanayisi şirketlerinde staj imkanı sağlanıyor.

Her yıl yaklaşık 150-200 genç, çeşitli değerlendirmelerin ardından Türkiye'ye getirilerek bir aylık staj programına katılıyor. Stajlarını tamamlayan gençler, program kapsamında TEKNOFEST'i de ziyaret ederek Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisindeki çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, AA muhabirine, TEKNOFEST'in gençlerin Türkiye'ye ilişkin bakış açılarının gelişmesinde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Turus, yurt dışında yaşayan ve alanlarında başarılı öğrencileri Türkiye'deki savunma sanayisi şirketleriyle buluşturduklarını belirterek, "Bulundukları ülkenin en iyi üniversitelerinde okuyan mühendislik ve yazılım öğrencilerimizi Türkiye'nin göz bebeği savunma sanayisi şirketlerinde staj yaptırdık. Özellikle kıta Avrupa'sında yükselen aşırı sağ ve ırkçılık, Türkiye'ye bakış açısını yalan dolan ve maalesef sahtekarlık üzerine kurmuş. Biz bunu, bu algıyı bu gençlerimizde kırıyoruz." dedi.

Gençlerin staj sürecinin ardından TEKNOFEST'e katılmasının da programın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Turus, festivalde Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı noktayı görme fırsatı bulan gençlerin yaşadıkları ülkelere farklı bir bakış açısıyla döndüğünü ifade etti.

Turus, TEKNOFEST'in gençlerin gelecek planlarına da etki ettiğini belirterek, "Her yıl yaklaşık 150-200 genci Türkiye'ye getiriyoruz. Bu gençlerimizi kıta Avrupa'sında yaptığımız taramalarla belirliyoruz. Savunma sanayisi şirketleriyle birlikte bu arkadaşların en iyilerini bulmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 750'ye yakın arkadaşımızı Türkiye'ye getirdik." diye konuştu.

Gençlerin özel olarak seçildiğinin altını çizen Turus, şöyle devam etti:

"Biz yurt dışında yaşayan gençlerimizin içinden çok iyi bir eleme yaparak en iyilerini buraya getirip, ülkemizin savunma sanayisindeki en iyi şirketlerde staj yaptırıyoruz. Bulundukları ülkelerdeki savunma sanayisindeki şirketlerde de staj yaparak aradaki farkı ve bizim amacımızın ne olduğunu görüyorlar. Onların kime ve neye hizmet ettiğini, bizim neye hizmet ettiğimizi de anlıyorlar. Burada sadece savunma sanayisinin mekanik alt yapısını öğrenmiyorlar. Bir medeniyetin neye tekabül ettiğini öğreniyorlar. Onlar yok etmek için o şirketlerde üretim yaparken biz var etmek için korumak için bu şirketlerdeki üretimleri yapıyoruz. Bu gençlerimizde o farkı görebiliyorlar."

Turus, gençlerin Türkiye'de yalnızca teknik deneyim kazanmadığını, kültürel programlara da katıldığını ifade ederek, bir aylık süreçte Göbeklitepe ve Balıklıgöl gibi Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etmelerinin de planlandığını kaydetti.

"Ülkeme hizmet etmeyi düşünüyorum"

Belçika'dan Türkiye'ye gelen ve stajını tamamlayan Bilal Ünal da TEKNOFEST'te KAAN ve KIZILELMA'yı görmenin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin önemli savunma sanayisi şirketlerinden birinde staj yapmanın kendisi için değerli bir deneyim olduğunu belirten Ünal, "Burada sahada deneyim kazandım, iş hayatım için benim için çok önemliydi, okulum bitmeden böyle değerli şirketlerde iş hayatını gördüm. Yüksek lisans sonrası ülkeme gelip savunma sanayisinde çalışmayı ve ülkeme hizmet etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Almanya'dan gelen uzay mühendisliği öğrencisi Zeynep Daşdemir ise TUSAŞ'ta staj yaptığını, uyduların test aşamalarında görev aldığını aktardı.

Staj sürecinde edindiği deneyimlerin kendisine yeni fikirler kazandırdığını anlatan Daşdemir, Türkiye'de gördüğü çalışmalardan hareketle kendi projelerini geliştirmek istediğini belirtti.