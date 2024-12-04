Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor - Son Dakika
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Teknoloji

Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor

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1 Ocak tarihinden itibaren yurt dışına çıkışlarda pul alıp pasaport polisine gösterme devri sona erecek. Yeni bir düzenleme ile yurt dışı çıkış harcı ödemeleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek.

04.12.2024 19:56  Güncelleme: 20:13
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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkışlarda kullanılan basılı harç pulu uygulamasını sona erdiriyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında, yurt dışı çıkış harcı ödemeleri artık dijital ortamda yapılabilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM ADIMI

Kağıt kullanımını azaltma ve çevre dostu uygulamaları teşvik etme amacıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında, İstanbul Havalimanı'ndaki yurt dışı harç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Afişlerde, "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemelerinizi dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri veya havalimanı veznelerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Yeni uygulama ile birlikte yolcular, yurt dışına çıkış harçlarını artık şu kanallardan ödeyebilecek:

Dijital Vergi Dairesi

GİB Mobil Uygulaması

Anlaşmalı Bankalar

Vergi Daireleri

Havalimanı Vezneleri

Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern:
    Bi kerede Akape Erdoan dönemi bitti haberleri alalım artıkk 20 13 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Milleti her türlü öpme dönüsümü dünyada yok boyle bırsey arac muame yurt dısı cıkıs cep tel vergısı hırsızlar 21 6 Yanıtla
  • Adem GS:
    Bende başlığı görünce Allah Allah dedim.. 20 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Yeryüzünde kendi vatandaşına vize alır gibi haraç kesen tek ülkeyiz... 15 3 Yanıtla
  • Ali karaca:
    35 e yakın ülkeye seyahat ettim dünyanın hiçbir yerinde böyle birşey görmedim 9 2 Yanıtla
  • Murat Toptaş:
    Geri geliş parası da alınmalı bence, bir defa değil iki kere şey yapmanız lazım ?? 6 0 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    çok büyük hizmet 1 0 Yanıtla
  • ŞAH MADE İN:
    Hırsızlar haraç parasının peşinde !!!! şimdiye kadar aldığım tüm yurt dışı pulları haram zıkkım olsun vergiye 0 0 Yanıtla
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