Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkışlarda kullanılan basılı harç pulu uygulamasını sona erdiriyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme kapsamında, yurt dışı çıkış harcı ödemeleri artık dijital ortamda yapılabilecek.
Kağıt kullanımını azaltma ve çevre dostu uygulamaları teşvik etme amacıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında, İstanbul Havalimanı'ndaki yurt dışı harç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Afişlerde, "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemelerinizi dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri veya havalimanı veznelerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Yeni uygulama ile birlikte yolcular, yurt dışına çıkış harçlarını artık şu kanallardan ödeyebilecek:
Dijital Vergi Dairesi
GİB Mobil Uygulaması
Anlaşmalı Bankalar
Vergi Daireleri
Havalimanı Vezneleri
Son Dakika › Teknoloji › Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor - Son Dakika
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