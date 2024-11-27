Yurt dışından getirilen telefonların kayıt bedelleri değişti - Son Dakika
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Teknoloji

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt bedelleri değişti

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MEI kayıt ücretinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için gerekli olan IMEI kaydı, hem telefon sahipleri için hem de cihazın yasal kullanımına izin verilmesi açısından önemli bir işlemdir. Peki, IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar olacak? İşte detaylar!

27.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:59
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Vergi Usul Kanunu uyarınca bu oranın açıklanmasıyla, vergi, harç ve ceza tutarlarının artması öngörülüyor. Yeniden değerleme oranı daha önce 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması ve açıklanan oranlara göre belirlenmesi durumunda 2025 yılında yurt dışından Türkiye'ye getirilecek cep telefonları için uygulanacak IMEI kayıt ücreti de netleşmiş oldu.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

IMEI NEDİR?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) kaydı, yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılan yasal bir işlemdir. IMEI numarası, her cep telefonuna özgü olan ve cihazın kimliğini belirleyen 15 haneli bir koddur. Bu numara, bir telefonun üretim aşamasında cihaza atanır ve dünya çapında her telefona özel olarak tanımlanır. Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının, ülke içinde kullanılabilmesi için bu numaranın kayıt altına alınması zorunludur.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2015 yılı 131.50 TL

2018 500 TL

2019 bin 500 TL

2020 yılı bin 838.70 TL

2021 yılı 2 bin 6.20 TL

2022 yılı 2 bin 732 TL

2023 yılı 6 bin 91 TL

2023 yılı 20 bin TL

2024 yılı 31 bin 692 TL

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