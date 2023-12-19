ZTE\'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli üretici, geçtiğimiz ay Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunduğu Red Magic 9 Pro modelini kısa süre önce global pazarlar için tanıttı. Peki akıllı telefonun global versiyonu neler sunuyor? İşte Red Magic 9 Pro özellikleri ve fiyatı!

Red Magic 9 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

Bilindiği üzere Çin'de Red Magic 9 Pro ve Pro+ olmak üzere iki model tanıtıldı. Ancak bugün paylaşılan bilgilere bakacak olursak global pazarlara sadece Pro modeli geliyor. Burada Çinli markanın telefonu 27 Aralık'ta ön siparişe açacağı ve 3 Ocak'ta ise genel satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun Çin ile global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik farkı görünmüyor. Fiyatlara gelecek olursak, 12 GB RAM + 256 GB için 649 ve 16 GB RAM + 512 GB için 799 dolarlık bir etiket karşımıza çıkıyor.

Nubia Z60 Ultra 'tanıtılmadan' duyuruldu! İşte özellikleri