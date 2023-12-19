 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ZTE'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

ZTE'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu

ZTE'nin Nubia markasının oyun odaklı Red Magic 9 Pro modeli, global pazarlarda satışa çıktı. Telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar verildi.

ZTE\'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu
19.12.2023 - 01:13,
Abone Ol

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli üretici, geçtiğimiz ay Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunduğu Red Magic 9 Pro modelini kısa süre önce global pazarlar için tanıttı. Peki akıllı telefonun global versiyonu neler sunuyor? İşte Red Magic 9 Pro özellikleri ve fiyatı!

Red Magic 9 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

Bilindiği üzere Çin'de Red Magic 9 Pro ve Pro+ olmak üzere iki model tanıtıldı. Ancak bugün paylaşılan bilgilere bakacak olursak global pazarlara sadece Pro modeli geliyor. Burada Çinli markanın telefonu 27 Aralık'ta ön siparişe açacağı ve 3 Ocak'ta ise genel satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun Çin ile global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik farkı görünmüyor. Fiyatlara gelecek olursak, 12 GB RAM + 256 GB için 649 ve 16 GB RAM + 512 GB için 799 dolarlık bir etiket karşımıza çıkıyor.

Nubia Z60 Ultra 'tanıtılmadan' duyuruldu! İşte özellikleri

ÖzelliklerRed Magic 9 ProİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nmÇekirdekler1x Cortex-X4 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (3.0 GHz), 2x Cortex-A520 (2.3 GHz)Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)Ekran6,8 inç AMOLED, 2480 x 1116 çözünürlük, 120 Hz yenileme, 1600 nit tepe parlaklık, HDR10+Ekran-Gövde Oranı%93,7Oyun ÇipiRed Core R2 ProBatarya Kapasitesi6500 mAh (80W hızlı şarj)Kamera Sistemi– Ana: 50 MP Samsung GN5 (OIS destekli) – Ultra Geniş Açı: 50 MP JN1 – Makro: 2 MPSelfie Kamera16 MP alt ekran kamerasıRAM ve Depolama– 8/12/16 GB RAM, 256/512 GB depolamaFiyatBaşlangıçta 620 dolarSatış Başlangıcı28 Kasım 2023

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Oyun, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ZTE'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu - Son Dakika


00:50
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04
100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21
Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17
İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55
TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı

Son Dakika
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17 İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55 TBMM'de ''ana dil'' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 01:10:46. #1.13#
SON DAKİKA: ZTE'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement