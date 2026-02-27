Milyoner'de "5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyoner'de "5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

Milyoner\'de "5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
27.02.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Seçil isimli yarışmacı, kendini tanıtırken aniden "Ben 5 çocuk annesiyim bu arada" dedi. Yarışmacı 4 kedi ve 1 köpeği için “Ben doğurdum” ifadesini kullanınca hem sunucu Oktay Kaynarca’yı hem de stüdyodakileri şaşırttı.

Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında Seçil isimli yarışmacının evcil hayvanları için kullandığı “Ben doğurdum” ifadesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. İzmir’den katılan yarışmacının sözleri kısa sürede dikkat çekti.

“BEN 5 ÇOCUK ANNESİYİM” 

Yarışmaya İzmir’den katılan Seçil isimli yarışmacı, kariyeri ve eğitim hayatıyla ilgili bilgiler verdiği sırada aniden, “Ben 5 çocuk annesiyim bu arada” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine sunucu Oktay Kaynarca, “En önemli şeyi atlamışız. Kediler mi yoksa?” sorusunu yöneltti.

Milyoner'de

“4 KEDİ, 1 KÖPEK. BEN DOĞURDUM”

Yarışmacı ise Kaynarca’nın sorusuna, “Evet. 4 kedi, 1 köpek. Ben doğurdum. Öyle denir biliyorsunuz. Çok kariyer odaklı ve seyahatli bir hayatım oldu. İzmir’de hayvanlarımla yaşıyorum” yanıtını verdi. Yarışmacının evcil hayvanları için “ben doğurdum” ifadesini kullanması stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Televizyon, Yarışma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda
Yan bakışıyla tanınan Chloe’nin son halini görmelisiniz Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:05:47. #7.11#
SON DAKİKA: Milyoner'de "5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.