Milyoner\'de "5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında Seçil isimli yarışmacının evcil hayvanları için kullandığı “Ben doğurdum” ifadesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. İzmir’den katılan yarışmacının sözleri kısa sürede dikkat çekti.

“BEN 5 ÇOCUK ANNESİYİM”

Yarışmaya İzmir’den katılan Seçil isimli yarışmacı, kariyeri ve eğitim hayatıyla ilgili bilgiler verdiği sırada aniden, “Ben 5 çocuk annesiyim bu arada” ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine sunucu Oktay Kaynarca, “En önemli şeyi atlamışız. Kediler mi yoksa?” sorusunu yöneltti.

“4 KEDİ, 1 KÖPEK. BEN DOĞURDUM”

Yarışmacı ise Kaynarca’nın sorusuna, “Evet. 4 kedi, 1 köpek. Ben doğurdum. Öyle denir biliyorsunuz. Çok kariyer odaklı ve seyahatli bir hayatım oldu. İzmir’de hayvanlarımla yaşıyorum” yanıtını verdi. Yarışmacının evcil hayvanları için “ben doğurdum” ifadesini kullanması stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.