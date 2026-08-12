AİÇÜ Tıp Fakültesinde Uzmanlık Eğitimi Başladı - Son Dakika
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AİÇÜ Tıp Fakültesinde Uzmanlık Eğitimi Başladı

AİÇÜ Tıp Fakültesinde Uzmanlık Eğitimi Başladı
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AİÇÜ Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi dönemi başladı. 2026 yılı 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başvuru kılavuzunda ilk kez Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalına dört araştırma görevlisi kadrosunun tahsis edilmesinin ardından, uzmanlık eğitimi süreci resmen başladı.

TUS sonuçları doğrultusunda AİÇÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalına yerleşen araştırma görevlilerinin göreve başlamasıyla birlikte, fakültede uzmanlık eğitiminin ilk programı hayata geçirilmiş oldu. Böylece AİÇÜ Tıp Fakültesi, yalnızca lisans düzeyinde eğitim veren bir yapıdan, uzman hekim yetiştiren ve sağlık hizmetlerinin niteliğine akademik katkı sunan daha kapsamlı bir eğitim yapısına doğru önemli bir adım attı.

TIP FAKÜLTESİNDE AKADEMİK GELİŞİMİN YENİ AŞAMASI

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında başlayan uzmanlık eğitimi; teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra klinik deneyim, bilimsel araştırma ve akademik gelişim süreçlerini de kapsayacak. Araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimi süresince alanlarındaki güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek hem klinik uygulamalarda deneyim kazanacak hem de akademik çalışmalara katkı sunacak.

AİÇÜ Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitiminin başlaması, üniversitenin sağlık alanındaki insan kaynağının güçlendirilmesi ve bölgenin nitelikli sağlık hizmetlerine erişiminin desteklenmesi açısından da önem taşıyor.

AİÇÜ Tıp Fakültesinde Uzmanlık Eğitimi BaşladıAİÇÜ Tıp Fakültesinde Uzmanlık Eğitimi Başladı

“TIP FAKÜLTEMİZDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI AÇIYORUZ”

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, uzmanlık eğitiminin başlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Tıp Fakültesinin gelişiminde önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek şunları söyledi:

“2026 yılı 1. Dönem TUS kapsamında Tıp Fakültemiz Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalına dört araştırma görevlisi kadrosunun tahsis edilmesiyle birlikte üniversitemizde uzmanlık eğitiminin ilk adımını attık. Bugün bu kadrolara yerleşen araştırma görevlilerimizin eğitimlerine başlaması, AİÇÜ Tıp Fakültemiz açısından yeni bir dönemin başlangıcını ifade etmektedir.

Amacımız; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini bir bütün olarak ele alan, nitelikli uzman hekimler yetiştiren güçlü bir Tıp Fakültesi yapısını daha da geliştirmektir. Uzmanlık eğitiminin başlamasıyla birlikte akademik kapasitemizin, bilimsel üretkenliğimizin ve sağlık hizmetlerine sunduğumuz katkının daha da güçleneceğine inanıyorum.

Bu önemli sürecin ilimize, üniversitemize, tıp fakültemize ve araştırma görevlilerimize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Haber Platformu

Göz Hastalıkları, Yerel Haberler, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Tıp Fakültesi AİÇÜ Tıp Fakültesinde Uzmanlık Eğitimi Başladı - Son Dakika

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