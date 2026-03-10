Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini - Son Dakika
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
10.03.2026 11:38
Euro Club Index’in yapay zeka analizine göre Süper Lig’de Galatasaray’ın 83 puanla şampiyon olması beklenirken Fenerbahçe’nin sezonu ikinci sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı. Euro Club Index tarafından yapılan yapay zeka analizinde sezon sonunda takımların toplayacağı puanlar ve şampiyonluk ihtimalleri tahmin edildi.

GALATASARAY ZİRVEDE GÖSTERİLDİ

Yapay zekanın yaptığı simülasyona göre Süper Lig’i lider tamamlaması beklenen takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin sezonu 83 puanla tamamlayacağı tahmin edilirken şampiyonluk ihtimali yüzde 84.4 olarak hesaplandı. Derbi galibiyetinin ardından Galatasaray’ın şampiyonluk olasılığında önemli bir artış yaşandığı görüldü.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRADA

Analizde Fenerbahçe’nin sezonu 78 puanla ikinci sırada bitireceği öngörüldü. Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk ihtimali ise geçen hafta yüzde 21.6 seviyesindeyken bu hafta yüzde 15.3’e geriledi.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ İLK DÖRTTE

Yapay zekanın tahminine göre Trabzonspor sezonu 70 puanla üçüncü sırada, Beşiktaş ise 63 puanla dördüncü sırada tamamlayacak. Başakşehir ve Göztepe’nin ise ilk altı içinde yer alması bekleniyor.

DÜŞME HATTINDA ÜÇ TAKIM

Tahminlere göre sezon sonunda küme düşmesi beklenen takımlar Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor olarak öne çıktı. Yapay zeka analizinde bu ekiplerin sezonu en düşük puanlarla tamamlayacağı öngörüldü.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Yapay Zeka, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Trendyol Süper Lig Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Yapay zekaya gerek var mi. Yapi ve uzantisi hakemlerde öyle diyorlarmis 10 14 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    fenerbahçe 2. de olamaz 11 5 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    otbahçenin olma ihtimali mi varmış ki yapay zekayı böyle boş işlerle meşkul etmeyin :))) 8 1 Yanıtla
  • hk123456 hk123456:
    Yapay zeka ne bilsin hakemlere sorun bende daha iyi tahmin yaparlar 1 5 Yanıtla
    1970 1970:
    tescilli şikeciyi şampiyon yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar 1 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
