Ağrı Dağı'nda Yamaç Paraşütü Avrupa Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Turizm

Ağrı Dağı'nda Yamaç Paraşütü Avrupa Rekoru Kırıldı

Ağrı Dağı\'nda Yamaç Paraşütü Avrupa Rekoru Kırıldı

Abdullah Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanarak yamaç paraşütü ile atlayış yaparak Avrupa rekoru kırdı. Ağrı Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve bölgedeki turizmin gelişmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yıldız'ın atlayışı, geçmişte terörle anılan bölgenin doğa sporları için cazip bir merkez haline geldiğini gösterdi.

05.07.2024 15:04
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ARKADAŞLARIYLA 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanan Abdullah Yıldız, buradan yamaç paraşütü ile atladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yıldız'ın atlayışının Avrupa rekoru olduğu bildirildi.

Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve bölgedeki turizmin gelişmesi amacıyla Valilik ve Serhat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 12 kişilik ekip Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesine dağcı bir ekiple tırmanan Abdullah Yıldız ve arkadaşları zaman zaman kar yağışı ve fırtına engeliyle karşılaştı. Bugün sabah saatlerinde zirveye ulaşan ekip, kısa bir dinlenmenin ardından buzullarda yamaç paraşütünü çıkardı ve atlayışa hazır hale getirdi. Son hazırlıkların ardından Yıldız, arkadaşlarının alkışları arasında koşarak uçuşa geçti. Yıldız, Doğubayazıt ilçesine iniş yaptı. İlçe halkı ve köylüler tarafından izlenen Yıldız, alkışla karşılandı.

Ağrı Valiliği'nin uçuşla ilgili sosyal medya hesabından, 'Ağrı Dağı'nda Yamaç Paraşütü Avrupa Rekoru' başlığı ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimiz ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle; 5 bin 137 metre yüksekliği, değişken hava şartları ve dik yamaçlarıyla Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'mızda yapılan zorlu atlayış ile yamaç paraşütünde Avrupa rekoru kırıldı. Geçmişte terörle anılan bölge, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılarak doğa sporları için cazip bir merkez haline geldi. Bu zorlu atlayışı gerçekleştirilen Abdullah Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Ağrı Dağı'nda Yamaç Paraşütü Avrupa Rekoru Kırıldı - Son Dakika

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