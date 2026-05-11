Dalyan Kanalı'nda Feribot Seferleri Hız Kazandı
11.05.2026 10:10
Muğla'nın Dalyan Kanalı'nda feribot seferleri, ulaşımı 1,5 saatten 1,5 dakikaya indiriyor.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanalı üzerinde Köyceğiz ile Ortaca'yı birbirine bağlayan feribot seferleri, kara yoluyla yaklaşık 1,5 saat süren ulaşımı 1,5 dakikaya kadar indiriyor. Bölge halkı ile turistlerin yoğun kullandığı hatlar hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de Dalyan'ın doğal güzellikleri eşliğinde kısa bir yolculuk imkanı sunuyor.

Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı üzerinde 2016 yılından bu yana hizmet veren feribot hatları, Köyceğiz'in Çandır Mahallesi ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi arasında ulaşımı sağlıyor. Kanalın dar yapısı sayesinde bir hatta geçiş yaklaşık 50 saniyede tamamlanırken, diğer hatta yolculuk ortalama 1,5 dakika sürüyor. Böylece kara yolunda yaklaşık 1,5 saati bulan mesafe dakikalar içerisinde aşılmış oluyor. Feribot seferleri ilk olarak Çandır Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşan üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı. Zaman içerisinde bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken feribotlar, Dalyan Tekne Kooperatifi tarafından işletiliyor. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar karşılıklı sefer düzenlenen hatlarda aynı anda en fazla 4 aracın taşınabildiği küçük ölçekli feribotlarla otomobil, motosiklet, traktör, minibüs ve yayaların geçişi sağlanıyor. Ayrıca Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan feribot hattı boyunca sazlık alanlar, kuş sesleri ve su yüzeyindeki doğal manzara yolculara keyifli bir yolculuk imkanı sunuyor. Bölgedeki antik kentler ile göl ve deniz ekosistemleri de hattın çevresinde yer alıyor.

KEYİFLİ BİR YOLCULUK İMKANI SUNUYOR

Özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliğiyle birlikte bölgedeki ulaşım yükünü hafifleten sistem kapsamında ikinci feribot hattının da devreye alınmasıyla kapasitenin artırıldığı belirtildi. Feribotların, ambulans, itfaiye ve diğer acil müdahale araçlarının karşı kıyıya hızlı ulaşımında da önemli rol oynadığı kaydedildi.

'SAZLIKLAR TAMAMEN FİLTRE GÖREVİ GÖRÜYOR'

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, "Dalyan, 1988 yılında Köyceğiz ile birlikte koruma altına alınan bir bölge. Dalyan Kanalı'nın önemine gelirsek, akşama kadar deniz göle, sabaha kadar ise göl denize akıyor. Gel-git sırasında denizdeki canlılar göle ulaşıyor. Göldeki canlılar da istediği zamanda tekrar denize dönüyor. Sazlıklar tamamen filtre görevi görüyor. Dalyan, Avrupa'nın en güzel korunan ekosistemidir. Kanalın karşı tarafı Köyceğiz sınırları içerisindedir. Orada ekoköy Çandır Mahallesi bulunuyor. Eskiden arabayla karşıya geçebilmek için 70 kilometre yol 1,5 saatte gidiliyordu. Feribotlar ile 1,5 saatlik yol, 1,5 dakikada geçiliyor" dedi.

Öte yandan feribot geçiş ücretlerinin yaya için 25 lira, motosiklet için 80 lira, otomobil için 155 lira, minibüs için 185 lira, kamyonet için 195 lira, traktör için 155 lira, kamyon için 225 lira ve karavan için 320 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

