Dipsizgöl Tabiat Parkı Turizme Hazırlanıyor

SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi'nin nitelikli bir turizm alanına dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sivas Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre mesafede bulunan ve dört mevsim sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerin ilgisini çeken Dipsizgöl Şelalesi, geçen yıl ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' ilan edildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde süzülerek dökülen suyun oluşturduğu şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil tonlarıyla göz alıcı bir güzellik sunuyor. Şelale, sonbaharda sarı ve kızıl renklerin hakim olduğu geniş bir pastel yelpazesiyle de ziyaretçilere benzersiz bir manzara sunuyor.

Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdivenle ulaşılabilen şelale bölgesinde suyun aktığı noktalarda oluşan doğal sarkıtlar da dikkat çekiyor. Suyun ince süzülmesi nedeniyle 'gelinlik' benzetmesi yapılan şelale, çevresindeki sık orman dokusuyla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer oluşturuyor. Dipsizgöl Tabiat Parkı, zengin orman ekosistemi, peyzaj değerleri ve jeolojik yapısıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Alan, trekking, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık gibi faaliyetlerle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğal zenginliğiyle öne çıkan bölgenin tabiat parkı ilan edilmesinin ardından alanda altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Şimşek'e, Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Selçuk Öcal ve ilgili kurum temsilcileri eşlik etti.

'GÖRÜLMESİ GEREKEN TABİAT VARLIĞI'

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, bölgede önemli iyileştirmelerin devam ettiğini belirterek, "Doğanşar ilçesi ziyareti kapsamında Dipsizgöl'deyiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaları yerinde görüyoruz. Burası gerçekten doğa harikası bir alan. Her mevsim farklı renk tonlarıyla, temiz havası ve serin sularıyla görülmesi gereken bir tabiat varlığı. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyoruz. Buranın korunması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilerek geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere burası geçtiğimiz ocak ayında Tabiat Parkı ilan edildi ve hemen ardından mevcut yapıların onarımına başlandı. Şu anda onarımlarda yüzde 90 seviyesine ulaşmış durumdayız" dedi.

Gelişim planı doğrultusunda bölgeye yeni cazibe alanları kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Şimşek, "Seyir terası, kamp alanı, kamelyaların onarımı ve yeni yürüyüş yolları bu çalışmalar arasında yer alıyor. Amacımız, koruma-kullanma dengesini gözeterek vatandaşlarımızın bu eşsiz doğal alandan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak. Çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda yürütülen çalışmalarla bölgenin doğa turizmi açısından daha da cazip hale getirilmesi hedefleniyor.