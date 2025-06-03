Diyarbakır'da Turizm Polisi Devriye Geziyor

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçen 'Turizm polisi' ekipleri, tahsis edilen elektrikli araçlarla tarihi yerlerde devriye görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, 71 farklı ülkeden kente gelen 9 bin 250'isi yabancı, toplamda 151 bin 114 turiste hizmet verdi. Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamaları, rehberlik hizmeti sunmaları için kentin tarihi Suriçi'ndeki İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, kiliseler, hanlar ve kültürel mekanlarını ziyaret eden turistlerle ilgilenen Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde 17 personelle İngilizce Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça ile Kürtçe ve Zazaca dilleriyle hizmet veriliyor.

Turistik ve kültürel alanlarda devriye faaliyetlerinin görünür kılınması amacıyla, ekiplere araç tahsis edildi. Ulu Camii önünde düzenlenen etkinlikle tahsis edilen elektrikli 3 araçla ekipler, tarihi yerlerde devriye görevine başladı.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK DİYARBAKIR -