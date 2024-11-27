Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
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Turizm

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Kayseri'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 154 suni kar makinesiyle kar üretimine başladı. 2023 kış sezonunu 2 milyon 500 bin ziyaretçi ile kapatan Erciyes, bu yıl da gelişimini sürdürüyor.

27.11.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Erciyes Kayak Merkezi'nde belediye ekipleri, 154 suni kar makinesiyle saatte 3 bin 880 metreküp kar üretiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Geçen sezonu 22 Aralık 2023 tarihinde açan Erciyes Kayak Merkezimiz, 7 Nisan 2024 tarihine kadar 2 milyon 500 bin misafiri ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Bu büyük başarı, Kayseri'nin, kayak ve dağ turizmi alanında ne denli önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. Erciyes'imiz turizmdeki gelişimini konaklama alanında da sürdürüyor. Şu an 15 oteli bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde, bu sezon 2 yeni otel daha faaliyete geçecek ve toplamda 17 otel olacak. Yatak kapasitesi 3 bin 200'e ulaşacak. Ayrıca, bölgedeki 3 otelin inşaatı devam ediyor ve bu yatırımların tamamlanmasıyla Erciyes, Kayseri'nin kış turizmindeki cazibe merkezlerinden biri haline gelecek" dedi.

'SAATTE 3 BİN 880 METREKÜP KAR ÜRETİYOR'

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Büyükkılıç, "Erciyes A.Ş., kayak pistlerini karla kaplama çalışmalarına başladı. Bu yıl, 154 suni kar makinesi saatte 3 bin 880 metreküp kar üretiyor. Şu ana kadar sadece 2 günde toplam 21 bin 913 metreküp kar üretildi. Kar ezme araçları da üretilen karları dağıtırken, pistlerin yüzde 60'ı suni karlamayla kaplanıyor. Tüm Türkiye'nin kış turizmi için stratejik bir merkez haline gelen Erciyes, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Erciyes Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

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