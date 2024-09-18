Finike'nin Doğal Güzellikleri - Son Dakika
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Finike'nin Doğal Güzellikleri

Finike\'nin Doğal Güzellikleri

Antalya'nın Finike ilçesi, doğal koyları ve huzurlu atmosferi ile tatilcilerin gözdesi.

18.09.2024 10:11
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ANTALYA'nın Finike ilçesinde doğal güzelliğe sahip koylar, tatilcilerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

Antalya'nın tarımsal ürünleri, doğası ve tarihi yerleriyle ön plana çıkan ilçesi Finike, geçen yıl Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Ağı'na dahil olan 22'nci ilçe oldu. Portakal ağaçları ve mavi denizin bir arada olduğu ilçe, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor. Sakin ve huzurlu havanın hakim olduğu ilçede Finike- Demre yolu arasında kalan koylar ise görenleri hayran bırakıyor.

Güzergah boyunca eşsiz doğal güzelliğe sahip turkuaz renkteki koylar, yaz aylarında tatilcilerin de tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor. Kayalıklar arasında kalan doğa harikası koylar, teknelerin de uğrak noktaları arasında.

Kaynak: DHA

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