Kapadokya'da Peribacasının Yıkılışı Kamerada - Son Dakika
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Turizm

Kapadokya'da Peribacasının Yıkılışı Kamerada

Kapadokya'da bir peribacasının yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Uçhisar beldesinde gerçekleşti ve çevredeki diğer peribacalarının da tehlikede olduğu belirtiliyor.

05.12.2024 15:58
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1) KAPADOKYA'DA PERİBACASININ YIKILMA ANI KAMERADA (2)

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir peribacasının bir bölümü yıkıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapadokya bölgesindeki Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesi Tekelli Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, peribacasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından saçılan kaya parçaları çevreye dağıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Peribacasının bitişiğinde bulunan diğer peribacaları da yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Mahallede yaşayan Özkan Öz, "Gece saatinde bu olay gerçekleşmiş. Sabah geldiğimizde bu olay ile karşılaştık. Burada eski yer fırındı, orası da uçmuş. Buradaki problem budur. Devam edip yıkılacak. Ses geliyor. İlerleyen zamanlarda aynı olayla karşılaşılacak. Çözümü varsa yetkililer müdahalede bulunsun" dedi.

Kaynak: DHA

Kapadokya, Güvenlik, Uçhisar, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Kapadokya'da Peribacasının Yıkılışı Kamerada - Son Dakika

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