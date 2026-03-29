KKTC'den Tanıtım Hamlesi

29.03.2026 19:59
Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmak için Türkiye'de yürüttükleri çalışmaları anlattı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Bundan sonraki farklı yerlerde bıkmadan, usanmadan Kuzey Kıbrıs'ı anlatmaya çalışacağız. Gitmiş olduğumuz bütün tanıtım bölgelerinde o bölgeyi en iyi şekilde benimseyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza da karşılıklı gidişlerin ve gelişlerin olabilmesi ile ilgili anlatımlar yapacağız" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Nevşehir ziyaretinin ikinci gününde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kuzey Kıbrıs Türk Turizm Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) iş birliğiyle düzenlenen Kapadokya bilgilendirme gezisi kapsamında gerçekleştirilen B2B programına katıldı. Özel bir otelde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Anavatanın en güzel yerlerinden birisi olan Nevşehir, Göreme, Kapadokya buralardayız. Bundan sonraki farklı yerlerde bıkmadan, usanmadan Kuzey Kıbrıs'ı anlatmaya çalışacağız. Yapmış olduğumuz bu ziyaretler karşılıklı iş birliğinin olmasıdır. Gitmiş olduğumuz bütün tanıtım bölgelerinde o bölgeyi en iyi şekilde benimseyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza da karşılıklı gidişlerin ve gelişlerin olabilmesi ile ilgili anlatımlar yapacağız. Nasıl ki biz Kıbrıs'la ilgili, anavatanın en ücra köşelerinde yaşayan bütün kardeşlerimize mesaj verirken ve herkesi kendi adaları olan Kuzey Kıbrıs'a, davet ediyorsak, aynı şekilde gitmiş olduğumuz, katılmış olduğumuz, Anadolu'nun birçok ilini de benimseyerek onları da anlatmak düşer" diye konuştu.

'ADA KIBRIS'IN SONUÇLARINDA YÜZDE 20-30 BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

Savaşın olumsuz etkilerini herkesin yaşadığını aktaran Ataoğlu, "Belki bazı içinde olan ülkeler daha fazla yaşamış olsa bile güvenli ülke ve güvenli ada olan ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz her zaman için bu dönemde güvenli olduğunu söylememiz gerekir. Güvenli ada olarak bunu anlatmamız gerekir. Ada Kıbrıs başlığı altında yapmış olduğumuz lansman, Türk Hava Yolları iş birliği ile AJet seferlerinin devreye girmesiyle ana vatan Türkiye'ye yönelik yapmış olduğumuz ada Kıbrıs'ın sonuçlarında geçtiğimiz yıl oranına göre yüzde 30 bir artış gerçekleşti. Zaten bizim bütün mesajlarımız, ana vatan Türkiye'mizdeki en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimizeydi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile yapmış olduğumuz çekimlerin Türkiye'nin çok büyük orandaki kanallarında kamu spotu olarak yayınlanması geri dönüşünün olumlu yansıdığını gördük. Defalarca dilimizin döndüğünce hep anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük yolculukların küçük adımlarla başlayacağını söyleyen TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise hedef büyükse ulaşmanın zor olacağını belirterek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

