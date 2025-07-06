Konya'da Tarihi Yapılar Hasankeyf Yöntemiyle Taşınıp Otel Olarak Turizme Kazandırıldı

KONYA'da şehrin farklı noktalarındaki tarihi tescilli yapılar, Hasankeyf'te uygulanan taşıma yöntemine benzer yöntemle taşınarak, otel olarak turizme kazandırıldı.

Meram'da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, kentin tarihi dokusuna uygun yeni ticari ve sosyal alanlar yapılıyor. 6 etaptan oluşan dönüşüm projesinin şu ana kadar ikisi tamamlandı. Projenin en önemli kısımlarından biri de arkeolojik zenginlik. Alanın farklı bölgelerinde yapılan kazılarda, Roma döneminden kalma yapılar, Selçuklu Dönemi'ne ait seramik fırınları ve Osmanlı'dan izler ortaya çıkarıldı. Bölge, adeta açık hava müzesi niteliğinde. Kazılarda ortaya çıkan mozaikler, yollar, hamam kalıntıları ve Bizans ve Roma dönemine ait izler, bu toprakların taşıdığı çok katmanlı kültürün somut göstergeleri olarak kayıtlara geçti. Özellikle Iconium Antik Kenti'ne ait ilk zemin mozaiklerinin ortaya çıkmış olması, bölgenin arkeolojik değerini daha da artırdı.

Proje kapsamında şehrin farklı noktalarındaki tarihi tescilli yapılar, Hasankeyf'te uygulanan taşıma yöntemine benzer yöntemle taşınarak, otel olarak turizme kazandırıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 165 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, sadece fiziki yapıları değil; Konya'nın kültürel, sosyal ve tarihi dokusunu da dönüştürdüğünü ifade etti. Projesinin yüzde 60'ının tamamlandığını belirten ve kalan etapların da ilerleyen süreçte şehre kazandırılacağını kaydeden Kavuş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde ısrarla durduğu yatay mimariyi benimsedik, tescilli yapıları koruduk, tarihe saygıyı esas aldık. Bu proje kapsamında yapımı tamamlanan Tescilli Ada Etabı'nda yer alan binalar, bundan sonra şehre gelen misafirlere konaklama hizmeti verecek."diye konuştu.

Haber- Kamera: KONYA DHA