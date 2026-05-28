Saros Körfezi'nde Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saros Körfezi'nde Tatil Yoğunluğu

Saros Körfezi\'nde Tatil Yoğunluğu
28.05.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan'da Kurban Bayramı tatilinde sahiller dolup taşarken, turizm hareketliliği artıyor.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahillerde, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Keşan'a bağlı Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe sahillerinde turizm hareketliliği gözleniyor. Havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte tatilciler bölgedeki sahilleri doldurdu. Bazı tatilciler güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı.

Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde Kurban Bayramı'yla birlikte sezonun başladığını söyledi. İşçimen, "Önümüzdeki 3-4 gün yoğun bir tatil hareketliliği olacaktır. Sezon açıldı. Herkes denize girmeye başladı. Bundan sonra bölge daha da hareketlenecektir. Normalde 10-15 Haziran'ı buluyordu ama bu yıl herkes erken hazırlandı. Bugünden sonra Erikli Sahili daha da hareketlenecek gibi gözüküyor. Yaz sezonundan beklentimiz iyi. Rezervasyon oranımız yüksek. Temmuz ve ağustos ayları için rezervasyonda yüzde 55-60 seviyesinde doluluk var. Yurt dışından talepler var. Lokal olarak da olsa belli yerler sezonu iyi geçirecek. Hollanda ve Bulgaristan'dan misafirlerimiz var. Bu yıl yabancı misafir oranımız daha fazla olacak. Turizm denilince ilk önce Saros'un denizi ön plana çıkıyor. Denizimizi korumalıyız. Gerek biz işletmeciler gerekse halk bu denize, bu körfeze sahip çıkmalı. Bu deniz, bu körfez başka yerde yok. Bu nadir bir güzellik" dedi.

Erikli köyü sahilinde yaşanan yoğunluk havadan dronla da görüntülendi.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Saros Körfezi, Turizm, Tatil, Keşan, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Saros Körfezi'nde Tatil Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:24:16. #7.13#
SON DAKİKA: Saros Körfezi'nde Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.