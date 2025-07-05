Türkiye-Yunanistan Turizm İş Birliği Gelişiyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2023'te 686 bin 480 Yunan vatandaşı ülkemizi ziyaret etmişken bu sayı 2024'te 707 bin 133'e ulaşmıştır" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında turizm alanındaki iş birliğini derinleştirmek amacıyla 6'ncı Ortak Turizm Komitesi Toplantısı, Ankara'da düzenlendi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli başkanlık etti. Görüşmelerin ardından, 2 ülke arasında turizm alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol, Nadir Alpaslan ve Anna Karamanli tarafından imzalandı. Toplantıya Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra turizm sektör temsilcileri de katıldı. Yunanistan heyetinde ise Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'in yanı sıra Turizm Bakanlığı, Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, Turizm Eğitimi ve Öğretimi Direktörlüğü, Araştırma Direktörlüğü, Stratejik Planlama Müdürlüğü ile Ekonomik ve Ticari İşler Ofisi yetkilileri hazır bulundu.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, kapıda vize uygulamasının kapsamının genişletilmesinin, her 2 ülke için de büyük kazanımlar yaratacağını söyledi. Yunanistan'ı 2024 yılında yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının ziyaret ettiğini belirten Alpaslan, bu uygulamanın yalnızca 10 ada ile sınırlı olmasının mevcut potansiyelin tam anlamıyla kullanılmasını engellediğini dile getirdi. Türkiye'ye gelen Yunan turist sayısında da artış olduğunu belirten Alpaslan, "2023'te 686 bin 480 Yunan vatandaşı ülkemizi ziyaret etmişken bu sayı 2024'te 707 bin 133'e ulaşmıştır" dedi.

'ORTAK ROTALAR BÜYÜK BİR CAZİBE YARATACAK'

Turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade eden Alpaslan, kırsal turizm ve deniz turizmi alanlarında iş birliği önerisinde bulundu. Alpaslan, "Agro-turizm gibi kırsal yaşamla iç içe geçmiş deneyimler ve deniz turizmi gibi coğrafi avantajlarımızı ön plana çıkaran alanlarda iş birliği yapılması, yerel ekonomilere katkı sağlayacak ve alternatif turizm taleplerini karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalite standartlarının yükseltilmesi için ortak sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine de işaret eden Alpaslan, 2 ülke arasında oluşturulacak ortak rotaların uzun süreli seyahat eden turistler için büyük bir cazibe yaratacağını söyledi.

'YENİ GÜZERGAHLAR KÜLTÜREL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRECEKTİR'

Alpaslan, değişen tüketici talepleri ve dijitalleşme doğrultusunda turizm çalışanlarının eğitimine de önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Yunanistan heyetine iş birliği çağrısında bulunan Alpaslan, "Ülkemiz, bu alandaki birikim ve deneyimini paylaşmaya her zaman hazırdır" dedi.

İki ülke arasında turizm hareketliliğini artırmak için ulaştırma ağlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Alpaslan, "Yeni güzergahlar açmak ve mevcut seferleri artırmak, turistlerin seyahat konforunu yükseltecek ve ekonomik kültürel bağlarımızı güçlendirecektir" diye konuştu.

Alpaslan, özel sektörün rolüne işaret ederek "Karşılıklı turist akışının hızlandırılması ve ülkelerin tanıtımının yapılması için özel sektör iş birliğinin tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.