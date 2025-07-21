Van Gölü'nde 70 Metrelik Yeni Mikrobiyalit Keşfi - Son Dakika
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Turizm

Van Gölü'nde 70 Metrelik Yeni Mikrobiyalit Keşfi

21.07.2025 12:00
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Adilcevaz'da dalgıçlar, 70 metre uzunluğunda yatay bir mikrobiyalit keşfetti. Turizme kazandırılacak.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlar, Van Gölü derinliklerinde yeni bir mikrobiyalit keşfetti. Bugüne kadar bulunanlardan farklı olarak yatay şekilde yaklaşık 70 metre uzunluğunda keşfedilen mikrobiyalit dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde mikrobiyalitler açısından yeni keşifler yapılıyor. Geçen yıl dikey olarak 36,4 metre uzunluğundaki mikrobiyalitin ardından bu kez de yatay şekilde ve daha uzun yeni bir mikrobiyalit keşfedildi. Adilcevaz'da faaliyetini sürdüren Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, bugüne kadar hiç dalış yapılmayan bir bölgede dalgıçların dalış gerçekleştirdiğini ve burada yaklaşık 16 metre derinlikte yatay olarak uzanan yaklaşık 70 metrelik mikrobiyalit görüntülediklerini söyledi. Birol, Geçen hafta bugüne kadar keşfettiğimizi mikrobiyalitlerin en kaliteli ve en güzel görüntülerini alabileceğimiz mikrobiyaliti keşfettik. Bugüne kadar keşfettiğimiz 36 metre 40 santimetrelik mikrobiyalitin ardından 16 metre derinlikte yatay şekilde yaklaşık 70 metre uzunluğunda yeni bir mikrobiyalit keşfettikö dedi.

'TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Bölgede çok fazla mikrobiyalit olduğuna değinen Birol, "Bu bölge olduğu gibi mikrobiyalit kaynıyor. Bugüne kadar hiç dalmadığımız bir bölgeye daldık. Bu bölgedeki görüntüler o kadar harika ki ciddi anlamda bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki mikrobiyalit bir yerde kopup yine devam ediyor. Bu da bizim için heyecan verici bir durum. Turizme kazandıracağız. Buraları turizme açmak zorundayız. Van Gölü'nün en temiz sahilleri Ahlat ve Adilcevaz arasında. Dalış okulumuzdaki verdiğimiz eğitimlerle bunu da destekleyip, önümüzdeki yıllarda Adilcevaz Kalesi Rus batığını da turizme kazandırarak dalışseverleri buraya davet edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Van Gölü'nde 70 Metrelik Yeni Mikrobiyalit Keşfi - Son Dakika

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