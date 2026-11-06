Ağrı Tutak'ta taş tahkimatlı sedde tamamlandı, muhtar Vali'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Ağrı Tutak'ta taş tahkimatlı sedde tamamlandı, muhtar Vali'ye teşekkür etti

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Ağrı Tutak\'ta taş tahkimatlı sedde tamamlandı, muhtar Vali\'ye teşekkür etti
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Ağrı Valiliği koordinasyonunda DSİ, Tutak'a bağlı Aşağıözdek Köyü Karapir Deresi'nde taşkın riskine karşı taş tahkimatlı sedde yaptı. Çalışmadan memnun kalan köy muhtarı ve heyet, Vali Dr. Önder Bozkurt'u ziyaret ederek teşekkür etti.


Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, Devlet Su İşleri (DSİ) Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından Tutak ilçesine bağlı Aşağıözdek Köyü Karapir Deresi’nde taşkın riskini azaltmak ve olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla taş tahkimatlı sedde yapımı gerçekleştirildi.

Ağrı Tutak'ta taş tahkimatlı sedde tamamlandı, muhtar Vali'ye teşekkür etti

Tamamlanan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirmek ve teşekkürlerini iletmek üzere Aşağıözdek Köyü Muhtarı ve beraberindeki heyet, Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT’u makamında ziyaret etti.

Ağrı Tutak'ta taş tahkimatlı sedde tamamlandı, muhtar Vali'ye teşekkür etti

Vali BOZKURT, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, can ve mal güvenliğini önceleyen hizmetlerin il genelinde aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmaların, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

Ağrı Tutak'ta taş tahkimatlı sedde tamamlandı, muhtar Vali'ye teşekkür etti

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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