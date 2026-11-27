Ağrı’nın il oluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde “ Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Ağrı” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide kentin tarihî, sosyal ve kültürel gelişimi ele alınarak Ağrı’nın geçmişten günümüze uzanan tarihî mirası değerlendirildi.

Ağrı Valiliği ve AİÇÜ iş birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen programın moderatörlüğünü, Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Karataş üstlendi. Söyleşiye Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Aydın konuşmacı olarak katıldı. Programa Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın yanı sıra üniversite personeli ve öğrenciler iştirak etti.

Söyleşide, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Ağrı’da yaşanan tarihî değişim ve dönüşüm, kentin sosyal yapısı ve kültürel değerleri farklı yönleriyle ele alındı. Ağrı’nın 100 yıllık il kimliğinin yanı sıra daha eski dönemlere uzanan tarihî geçmişine de ışık tutulan programda, kentin sahip olduğu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona eren söyleşiyi takiben, “Osmanlı Arşivlerinde Ağrı ve Çevresi” adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, Osmanlı arşiv belgeleri üzerinden Ağrı ve çevresinin tarihî geçmişine ilişkin görsel materyaller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Haber: Servet Arslan