Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

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Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

10.04.2024 12:30  Güncelleme: 13:01
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Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.

GELENEKSEL HALE GETİRDİLER

İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

BİNDEN FAZLA KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

İşte o görüntüler;

1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa\'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mecoli: İşte bayram budur birlik beraberlik tebrik ederim 16 0 Yanıtla
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