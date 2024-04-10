Bursa\'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Yaşam

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın\'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış

Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.

GELENEKSEL HALE GETİRDİLER

İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

BİNDEN FAZLA KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

İşte o görüntüler;