Bursa\'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.
İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.
İşte o görüntüler;
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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'nde unutulmaya yüz tutan bayram gelenekleri ve eski adetler yaşatılmaya devam ediliyor. Mahalle sakinleri bayram namazı sonrasında bir araya gelerek yemeklerini paylaşıyor, çocuklar bişi toplama etkinliği düzenliyor. Bu gelenek, köy dışından gelenlerin de katılımıyla sılai rahim gerçekleştirilmesine vesile oluyor.
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